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Nöbetçi Eczaneler (7 Mayıs 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (7 Mayıs 2020)
Nöbetçi Eczaneler (7 Mayıs 2020)

LEFKOŞA:

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli

 03922239378

 05338810843

 

ADAHAN ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Otobüs Terminali yolu Royal Hotel yanı -Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922273700

 5428519008

 

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

 05488501994

 

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

 05338540953

GİRNE:

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

 0392 815 11 50

 0548 851 11 50

 

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne

 03928154043

 05338344308

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 03928153626

 05428510907

GAZİMAĞUSA:

KARAKOL ECZANESİ

 Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 03923656519

 05428568545

 

ZEYNEP ECZANESİ

 Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı Mağusa

 03923651847

 05338523366

 

SÜMER ECZANESİ

 258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa

 03923654969

 05488603540

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142 000

 

AŞAR  ECZANESİ 

 Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

 03927142193

 05488627089

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

 05488812202

ÜST MESARYA:

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE MAĞUSA

 03923733360

 05338566444

 ALT MESARYA:

VADİLİ ECZANESİ

 VADİLİ MAĞUSA

 03923977733

 05338824011

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 03923755366

 05338729400

 

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

 05338607247

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

 

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

 05338829456

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