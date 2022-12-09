Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ECEGÜL ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 58 47
|Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 91 55
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 34 83
|Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya
GİRNE BÖLGESİ
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 00 82
|Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ADA ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 31 30
|Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
MEVA ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 37 73
|15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|09.12.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.