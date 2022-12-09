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Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (9 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ECEGÜL ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 58 47
 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

 

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 91 55
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

KERMİYA ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 34 83
 Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

 

GİRNE BÖLGESİ

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

 

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 00 82
 Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ADA ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 31 30
 Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

 

MEVA ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 37 73
 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 09.12.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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