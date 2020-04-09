  • BIST 93.225
  • Altın 360,488
  • Dolar 6,7859
  • Euro 7,3573
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2020)

» »
Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2020)
Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2020)

LEFKOŞA:

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

 03922238222

 ***

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 0392 228 15 40

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922281008

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

 03922234604

GİRNE:

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu

 03928152150

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 05338585208

 ***

ZİYA SENCER ECZANESİ

 Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

 0392 815 46 11

GAZİMAĞUSA:

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa

 03923663350

***

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 0392 365 54 54

 ***

ÇİSEM ECZANESİ

 Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı

 0392 365 40 04

GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

***

GİLANLI ECZANESİ

 Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

 03927144790

İSKELE:

NALAN ECZANESİ

 Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 03923714006

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ

 Serdarlı Mağusa

 03923767006

ALT MESARYA:

HOCANIN ECZANESİ

 Belediye Dük No:1 Vadili

 03923978222

KARPAZ:

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

 05338325742

 **

SAKINER ECZANESİ

 YENİ ERENKÖY MAĞUSA

 03923744356

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 0548 865 52 91

***

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 03927288312

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da hırsızlık ve mülke tecavüz19 Ocak 2020 Pazar 11:51
  • Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor30 Kasım 2019 Cumartesi 08:50
  • Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran 201906 Haziran 2019 Perşembe 15:12
  • Nöbetçi Eczaneler - 5 Haziran 201905 Haziran 2019 Çarşamba 09:16
  • Nöbetçi Eczaneler - 2 Haziran 201902 Haziran 2019 Pazar 13:31
  • Nöbetçi Eczaneler - 1 Haziran 201901 Haziran 2019 Cumartesi 21:52
  • Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Mutluyaka'daki kazı çalışmaları başladı10 Mayıs 2019 Cuma 17:46
  • Nöbetçi eczaneler14 Şubat 2017 Salı 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti