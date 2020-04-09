Nöbetçi Eczaneler (9 Nisan 2020)

LEFKOŞA:
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
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İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
0392 228 15 40
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TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922281008
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EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
03922234604
GİRNE:
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
05338585208
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ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
GAZİMAĞUSA:
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
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EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
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GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE:
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
03923714006
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı Mağusa
03923767006
ALT MESARYA:
HOCANIN ECZANESİ
Belediye Dük No:1 Vadili
03923978222
KARPAZ:
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
05338325742
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SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA
03923744356
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
0548 865 52 91
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SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312
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