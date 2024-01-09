  • BIST 7736.26
  • Altın 1957.505
  • Dolar 29.9384
  • Euro 32.7226
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Nöbetçi Eczaneler-9 Ocak 2023

» »
Nöbetçi Eczaneler-9 Ocak 2023
Nöbetçi Eczaneler-9 Ocak 2023

LEFKOŞA

KIZILBAŞ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 32 59

Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

NECATİBEY ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

GİRNE

GÜNDAL ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

PINAR KEKLİK ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

TÖREN ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 89 79

Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAGUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE

SERAKINCI ECZANESİ

09.01.2024 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Ülke asgari ücret açmazına girdi09 Ocak 2024 Salı 16:40
  • Kaçaklar mahkemede... 3 bin 240 gün olan da var, 942 gün olan da...09 Ocak 2024 Salı 16:36
  • Gönyeli'de operasyon... 5 Kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi!09 Ocak 2024 Salı 16:16
  • Sahte reçete soruşturması... Eczacı anne-kız mahkemede!09 Ocak 2024 Salı 16:05
  • Hür-İş harekete geçiyor... Sendika yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacak!09 Ocak 2024 Salı 15:33
  • Öztürk: Toplu taşıma konusunda olumlu sonuçları yakında alacağız09 Ocak 2024 Salı 15:10
  • Berova, çalışan gazeteciler gününü kutladı...09 Ocak 2024 Salı 14:32
  • Töre: Sivil Savunma vazgeçilmezimizdir09 Ocak 2024 Salı 14:06
  • Asgari ücret... Gardiyanoğlu: Hem işçi hem işverenin mutlu olacağı bir rakam belirleyeceğiz09 Ocak 2024 Salı 13:27
  • TDP “vicdani ret” konusunda hükümeti eleştirdi09 Ocak 2024 Salı 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti