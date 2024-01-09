Nöbetçi Eczaneler-9 Ocak 2023

LEFKOŞA
KIZILBAŞ ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
NECATİBEY ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
Osman Paşa Cad. No: 9/7, Halk Bankası karşısı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
PINAR KEKLİK ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
TÖREN ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAGUSA
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
SERAKINCI ECZANESİ
09.01.2024 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele
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