Antalya’da bir ajans tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan noel anne çekimleri, bu yıl corona virüsü gölgesinde gerçekleşti. Yılbaşına sayılı gün kala bir araya gelen mankenler, kırmızı ‘noel anne’ kostümü giyip maske takarak kamera önüne geçti. Önceki yıllarda kimi zaman beş yıldızlı bir otelde, kimi zaman orman ve dağların zirvesinde yapılan çekimler, bu yıl kumsalda gerçekleşti.