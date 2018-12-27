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Noel Baba gibi baba: Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı

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ABD'de bir baba, Noel tatilini birlikte geçirebilmek için kızının Delta Havayolları'nda hosteslik yaptığı tüm uçuşlara bilet aldı.
Noel Baba gibi baba: Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı

Detroitli baba Hal Vaughen, tatilde çalışmak zorunda olan kızı Pierce Vaughan'ı yalnız bırakmamak için 2 günde 6 kez uçak yolculuğu yaptı.

Hal Vaughen'ın kızına yaptığı jest, yanında oturan bir yolcunun Facebook'taki paylaşımıyla viral oldu.

Hal Vaughen, Mike Levy ve Pierce VaughenHal Vaughen, Mike Levy ve Pierce Vaughen

'Ne harika bir baba'

Mike Levy adlı yolcunun "Eve dönüş yolculuğunda Hal'in yanında oturma onurunu yaşıyorum. Hal, Noel'de çalışmak zorunda kalan uçuş görevlimiz Pierce'ın babası" dediği mesajı 27 bin kezden daha fazla paylaşıldı.

Levy, "Hal Noel tatilini kızıyla birlikte geçirmeye karar vermiş. Bugünkü ve yarınki tüm uçuşlarında kızıyla birlikte. Ne harika bir baba!" dedi.

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