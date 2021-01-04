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Noel Baba Operasyonunda tutuklanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

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Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen Noel Baba operasyonu ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Noel Baba Operasyonunda tutuklanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Girne’de Narkotik polisleri tarafında gerçekleştirilen Noel Baba operasyonu ile tasarruflarında 832 adet MDMA türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ahmet Bayram 31 Aralık 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine Girne adresinde sakin zanlı Ali Solmaz’ın alınan ihbar üzerine ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 832 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek’in tutuklandığını ve söz konusu haplar ile ilgili izahat istendiğinde halen aranmakta olan bir şahsın Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile konu hapları ithal ettirdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini arana bir şahsın bulunduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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