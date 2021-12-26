Noel döneminde binlerce yolcu güney Kıbrıs havaalanlarından geçti

Kıbrıs’taki havaalanlarının yönetici şirketinden alınan bilgilere göre, Kıbrıs’ta herhangi bir uçuş iptal edilmedi ve Larnaka ile Baf havaalanlarına gelen uçuşlarda herhangi bir rötar yaşanmadı.

Noel döneminde binlerce yolcu havaalanlarından geçti.

Omikron varyantının çok hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı Cuma gününden bu yana tüm dünyada 7 binden fazla uçuş iptal edildi.

Sadece bugün uçaklarda görev yapan çalışanların pozitif vaka veya pozitif vakanın yakın temaslısı çıkması sonucu 1,800 uçuş iptal oldu.

Kıbrıs’taki havaalanlarının yönetici şirketinden alınan bilgilere göre, Kıbrıs’ta herhangi bir uçuş iptal edilmedi ve Larnaka ile Baf havaalanlarına gelen uçuşlarda herhangi bir rötar yaşanmadı.