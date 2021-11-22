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Noel kortejine araçla daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD’nin Waukesha kentinde kırmızı renkli bir araç Noel kortejinin içinden geçerek bir felaket yarattı…
Noel kortejine araçla daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Waukesha kentinde kırmızı renkli bir araç Noel kortejinin içinden geçerek bir felaket yarattı… Aralarında çok sayıda çocuk ve gencin de olduğu korteje araçla saldırı düzenleyen adamın kimliği açıklanmazken, ilk belirlemelere göre 40’tan fazla insanın yaralandığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, saldırganın gözaltına alındığını ve aracın Milwaukee’nin batısından 32 kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı.

Saldırıdan sonra çok sayıda yaralıya kaldırımda müdahale yapıldı.

Yetkililer 11 yetişkin ve 11 çocuğun bölgedeki 6 farklı hastaneye gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

POLİS ATEŞ EDEREK MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir araç yolda yürüyen kortejin arasına girerken onlarca insana çarpıyor.

Polisin saldırgana silahla müdahale ettiği belirtilirken polisin müdahalesinin sivillere zarar vermediği aktarıldı.

Saldırıdan kurtulanlar olayın paniğiyle mağazalara sığındı.

OKULLAR KAPALI KALACAK

Yürüyüş yapanların özellikle Hispanikler olduğu belirtilirken “Dancing Grannies” (Dans Eden Büyükler) isimli bir grubun da saldırıya maruz kaldığı ve bu gruptakilerin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Öte yandan yerel yönetim bugün okulların kapalı tutulacağını açıklarken, saldırının ardından yapılan “evden çıkmayın” uyarısının ise kaldırıldığını aktardı.

2015’te benzer bir olay Oklahoma’da yaşanmış ve bir kadın benzer bir kortejin içine girerek 4 kişiyi öldürmüş, 46 kişiyi de yaralamıştı.

2016 yılında ise Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. O saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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