Noeli İskele'de denize girerek kutladılar

İskele Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan İngilizler bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri Christmas kutlamaları için yeni yıl kostümleri ile denize girdi, hem eğlendi hem de yardım amaçlı bağış topladı.
İskele Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan İngilizler bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri Christmas kutlamaları için yeni yıl kostümleri ile denize girdi, hem eğlendi hem de yardım amaçlı bağış topladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.