  • BIST 90.838
  • Altın 216,522
  • Dolar 5,3082
  • Euro 6,0407
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Noeli İskele'de denize girerek kutladılar

» »
İskele'de yaşayan yabancılar, yeni yıl kostümleri ile denize girerek Christmas’ı kutladılar, kutlamalar sırasında bağış toplayarak ülkedeki derneklere de bağışta bulundular.
Noeli İskele'de denize girerek kutladılar

İskele Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan İngilizler bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri Christmas kutlamaları için yeni yıl kostümleri ile denize girdi, hem eğlendi hem de yardım amaçlı bağış topladı.

noel-001.jpg

noel-002.jpg

noel.jpgnoel-1.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! İskele Karpaz yolunda Kalecik kavşağı trafiğe kapatıldı05 Aralık 2018 Çarşamba 22:42
  • Dipkarpaz'da elektrik yok! Elektrik verilemiyor...05 Aralık 2018 Çarşamba 21:25
  • İskele'de vandallık!05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23
  • İskele’ de bulunan Sınırüstü Barajı yıllar sonra su tuttu05 Aralık 2018 Çarşamba 09:40
  • Meteoroloji açıkladı.04 Aralık 2018 Salı 13:04
  • Dipkarpaz'da evleri su bastı!04 Aralık 2018 Salı 10:26
  • Polis Karpaz için uyardı!04 Aralık 2018 Salı 10:08
  • Karpaz'ı yasa boğan ölüm03 Aralık 2018 Pazartesi 10:53
  • İskele’ye bağlı Kuzucuk köyünde tır dehşeti29 Kasım 2018 Perşembe 09:51
  • Dipkarpaz'da korkutan hortum (VİDEO HABER)23 Kasım 2018 Cuma 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti