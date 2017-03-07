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Nokia 3310 satışa sunuldu; işte fiyatı...

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Nokia 3310 satışa sunuldu; işte fiyatı...
Nokia 3310; sarı, kırmızı, mavi ve gri renk seçenekleriyle geliyor

Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde duyurduğu yeni akıllı telefonları Nokia 3 ve Nokia 5 ve efsane telefonun yeni modeli Nokia 3310, ön siparişe sunuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nokia'nın MWC 2017 etkinliğinde duyurusunu yaptığı Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 3310 49 Euro fiyatla yani yaklaşık 175 Türk lirası siparişe açıldı. Hollanda'nın online perakende şirketi Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazlar, ön siparişli olarak satışa sunuluyor.

Belsimpel'in web sitesinde listelenen cihazların ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında kesin bir açıklama yok. Ancak cihazların "kısa süre içerisinde kullanılabilir olacağı" açıklaması dikkat çekiyor. MWC 2017'de telefonların resmi olarak yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı açıklanmıştı.

Sarı, kırmızı, mavi ve gri renk seçenekleriyle gelen Nokia 3310 49 Euro, Android işletim sistemiyle çalışan Nokia 3 139, Nokia 5 ise 189 euro fiyat etiketine sahip.

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