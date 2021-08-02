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Nokia 6310 Efsanesi Modern Versiyonu İle Geri Döndü

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Nokia 6310 Efsanesi Modern Versiyonu İle Geri Döndü
Nokia 6310 Efsanesi Modern Versiyonu İle Geri Döndü

Efsanevi telefon modeli Nokia 6310, yenilenmiş haliyle Avrupa'da satışa çıktı. 60 euro yani 606 lira gibi bir fiyata satılan telefonun sarı, siyah ve yeşil renkleri bulunuyor.

Bir dönemin en çok kullanılan telefonu Nokia 6310, piyasadan kalkalı yıllar olsa bile hala hafızalardaki yerini koruyor. Bu efsanevi telefonun lisansını elinde bulunduran HMD Global, Nokia'nın ikonik tuşlu telefonunun modern versiyonunu çıkardı.

EKRANI DAHA BÜYÜK VE KAVİSLİ

Tam 20 yıl önce hayatımıza giren Nokia 6310, tasarım olarak 2001 yılında çıkış yapan orijinal modelden ilham alsa da bazı modern dokunuşlar içeriyor. Altı satırlı tek renkli ekran, yerini daha büyük 2.8 inç renkli kavisli ekrana bıraktı.

,Telefon, Unisoc 6531F işlemci, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı ile geliyor. İşletim sistemi ise Series 30+ (S30+). Simgeler ve metin boyutu büyüdü, böylelikle ekran yaşlı kullanıcılar için daha okunabilir hale geldi. Nokia 6310'ün arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor. Cihazda microSD kart yuvası da var. Diğer özellikleri ise bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM desteği ve FM radyo olarak sıralanıyor.

60 EURODAN SATILIYOR

Batarya kapasitesi 1.150 mAh olan telefonun 7 saatten fazla konuşma ve birkaç hafta bekleme süresi sunduğu belirtildi. Nokia 6310'un kutusundan şarj adaptörü ve microUSB kablosu çıkıyor. Sarı, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile sunulan cihazın Avrupa fiyatı 60 euro.

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