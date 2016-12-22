Nokia ile Apple, mahkemelik oldu

Dava, kullanıcı arayüzleri, yazılım, yonga setleri ve video kodlama patenti gibi başlıkları kapsıyor

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia, Apple'ı patent ihlalleri gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Almanya'nın Düsseldorf, Mannheim, Münih ve ABD Teksas Bölge mahkemelerinde açılan Nokia davaları, kullanıcı arayüzleri, yazılım, yonga setleri ve video kodlama patenti gibi başlıkları kapsıyor.

Nokia'dan yapılan açıklamada; "2011'den beri Nokia teknoloji portfolyösündeki lisanslı patentler, Nokia'nın bu konudaki talebine karşın Apple ürünlerinde lisanssız şekilde kullanılıyor" denildi.

Apple, konu hakkında henüz bir yorum yapmadı.