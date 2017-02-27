Nokia resmi olarak açıkladı: İşte 2017 model Nokia 3310

Sosyal medyada dolaşan yeni 3310 görüntüleri asılsız çıktı. İddialara adeta kapak gibi yanıt veren Nokia, efsanenin yeni halini resmi olarak tanıttı...

3310'u fazla anlatmaya gerek yok. Nokia'nın Nokia olduğu zamanlarda piyasaya çıkan, sağlamlığı ve dayanıklılığıyla bilinen, döneminin en popüler telefonlarındandı. Şimdi de efsane dönüşerek geri döndü.

Geri dönüş söylentilerinin yayılmasının ardından sosyal medyaya birçok tasarım düştü. Bazıları yeni 3310'un günümüz akıllı telefonlarının bir versiyonu olacağını düşündü.

Kimileri de telefonun ünlü kasasının birebir kullanılacağını ve sadece renkli ekran ve kamera ekleneceğini düşündü.

Spekülasyonları bugün yapılan tanıtım toplantısı boşa çıkardı.

İşte karşınızda 2017 model Nokia 3310!

PEKİ ÖZELLİKLERİ NELER? FARKLI VEYA AYNI NE VAR?

Telefon 2 MP'lik bir kamerayla dönüş yaptı. Aynı zamanda Micro SD kart girişi ve renkli ekran da mevcut.

Kalın uçlu Nokia şarj girişi de yok. Onun yerine micro USB girişi mevcut. Çıkış fiyatının 50 Dolar olması tahmin ediliyor.

Yılan da yeni versiyonuyla geri döndü.