Nokia Türkiye ofisi açıldı: Odak noktası ne olacak?

Nokia denildiğinde akıllara doğrudan telefonlar geliyor olsa da, 1865 yılında Finlandiya’da kurulan çokuluslu bilgi teknolojileri şirketi, günümüzde faaliyetlerine telekomünikasyon şirketi olarak devam ediyor. Nokia Türkiye ofisi bugün yani 14 Eylül 2022 günü İstanbul Ataşehir’de resmi olarak açıldı.

Söz konusu telekomünikasyon olunca, şirketin odak noktasında 5G teknolojisi yer alıyor. Ülkemizde 5G teknolojisine geçiş için hazırlıklar devam ediyor. Altyapının en önemli donanımı olan baz istasyonları konusunda Nokia ve yerli firmalar arasında bir iş birliği hazırlığı olduğunu daha önce sizlere duyurmuştuk.

Nokia Türkiye ofisinin açılması 5G konusunda önemli!

Nokia Türkiye ofisinin sağlayacağı katkılara geçmeden önce önemli bir detayı hatırlatmak isteriz. Şu anda piyasada olan Nokia telefonların, Türkiye ofisini açacak olan Nokia ile bağlantısı yok. 2016 yılında şirketin isim hakkını alan HMD Global o günden bu yana yüz milyonlarca adet telefon satışı gerçekleştirdi.

Telefon departmanın ilk olarak Microsoft’a ve daha sonra HMD Global’e devredilmesi ile Nokia’nın odak noktası, biraz önce belirttiğimiz üzere telekomünikasyon oldu.

Nokia Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Jan van Tetering‘ın katılım sağladığı açılış etkinliğinde, 5G özellikli AGV’ler ve 5G yeteneklerine sahip olan robot köpek gösterimi gibi demolar ön planda oldu.