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Nora-B52'lere ''Mesaj Veren'' Tatbikat

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Nora-B52'lere ''Mesaj Veren'' Tatbikat
Nora-B52'lere ''Mesaj Veren'' Tatbikat

Rum yönetiminin bir süre önce Sırbistan’dan satın alarak RMMO envanterine kattığı ve ilk kez 1 Ekim 2019’daki teşhir edilen “NORA-B52” tipi 155’lik obüsler, Kitium atış alanında yapılan operasyonel hazırlık tatbikatında kullanıldı.

Fileleftheros, Rum Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, RMMO silah sistemlerinin yükseltilmesine öncelik verildiğini ve RMMO topçusunun operasyonel kabiliyetinin NORA-B52’lerin alınmasıyla önemli ölçüde arttığını yazdı.

Habere göre, silahlanma programının ihtiyaca ve yeni operasyonel çevrenin gereklerine göre aşamalı olarak devam ediyor. Rum Savunma Bakanlığı kaynakları, “modern silah sistemleriyle” icra edilen bu tatbikatın “sürekli tehdit eden, kışkırtan ve Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimler yaratan öteki tarafa mesaj” olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

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