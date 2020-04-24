NORMALLEŞME:: ‘Geniş çaplı listede makinist, tornacı, inşaatın belli bölümleri ve buna benzer iş alanları var’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de Korona Virüs özel yayınında telefonla programa katılarak kademeli normalleşme konusunda bilgi verdi.

Bakan Sucuoğlu, ilk etapta kalabalığa hitap etmeyen sektörlerin çalışmasının tercih edileceğini açıkladı.

Bakan Sucuoğlu, hangi sektörlerin açılacağını ve bunun nasıl gerçekleşeceğini önümüzdeki hafta toplanacak Bakanlar Kurulu’nda görüşeceklerini söyledi.

Sucuoğlu, “İlk etapta daha ziyade kalabalığa hitap etmeyen sektörler tercih edilecek. Ama bunlar genel anlamda 3 tane bakanın olduğu Sağlık Bakanı, Ekonomi Bakanı ve benim, teknokratların ve iş adamlarının katıldığı 1.5 saatlik toplantıda konuşuldu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde konu biraz daha şekillenecek. Bakanlar Kurulu’na iletmek süretiyle Çarşamba günü herhalde diye düşünüyoruz oradan çıkacak kararla beraber 4 Mayıs Pazartesi günü de ağırlık olarak dediğim gibi kalabalık toplulukların olmayacağı sektörler tercih edilecek. Özellikle makinist, tornacı, inşaatın belli bölümleri ve buna benzer geniş çaplı bir listedir. Bunlar değerlendirilecek son noktaya kadar gelinecek ve en sonunda Bakanlar Kurulu kararı ile şekillenecektir” dedi.

“İşyerleri açılmadan önce dezenfekte ve hijyen açısından bilgilendirilecek, hazırlıklarını yapacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belli işyelerinin açıldığı zaman ne tür teftişlerin yapılabileceği hususunda da çalışmalar yaptığını söyleyen Sucuoğlu, “Çalışma Bakanlığı denetimlerini yoğun bir şekilde açılan işyerlerine yapacaktır. Özellikle bu dönem hijyen, maske kullanımı, kalabalık olmaması, belli bir mesafenin korunmasına önem vereceğiz. İşyerlerine 4 Mayıs Pazartesi günü açılmadan bir kaç gün önce dezenfekte ve hijyen açısından yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verilecektir. Herkes hazırlıklarını ona göre yapsınlar” diye konuştu.

Bakan Sucuoğlu, “Genel tavır ve düşünce geniş yelpazede birçok sektörün açılması yönündedir.İnşallah Bakanlar Kurulu kararından sonra da 4 Mayıs Pazartesi günü Pratik hayatta da yine eskisi gibi kriz öncesi döneme yavaş yavaş döneriz” dedi.

Faiz Sucuoğlu, küresel salgından dolayı nerdeyse hergün yeni bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını ve belli konularda belli açılımları yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Bir soru üzerine Bakan Sucuoğlu, uçak ve feribot seferlerinin kaldırılacağı güne kadar ülkeden kadar toplam 12 bin kişinin ayrıldığını söyledi.

“KKTC’de şuan 15 bin 3. Ülke, 20-22 bin de TC çalışanı var”

Bakan Sucuoğlu, “1500 TL” maaş desteği ödeneğinden işverenin yararlanması için “işten durdurmama yükümlülüğünün” KKTC yurttaşı olmayan çalışanlar için de geçerli olması yönünde tüzükte yeniden değişikliğe gitmelerine yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

“Bu insanlara biz sahip çıkmazsak kim çıkacak?”

KKTC’de şuan 3.ülkeden 15 bin, yaklaşık 20-22 bin de TC çalışanın olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, “şimdi bu insanlara biz sahip çıkmazsak kim çıkacak. Dolayısıyla tam olarak olayın ne olduğunu anlamadan neden böyle bir tüzüğün tadili gerektiği ihtiyacı ortaya çıktığını özümsemeden “bunlar bi r öyle yapar bir böyle yapar” söylemlerini kabul etmiyorum. Bu arkadaşlar zahmet edip, telefon açsalar biz kendilerine detaylı bir şekilde bilgi verebiliriz” dedi.

“Yeni tüzükle KKTC yurttaşı olmayan çalışanların da iş güvencesi garanti altına alınıyor”

Bakan Sucuoğlu, tüzükte yapılan ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçecek yeni düzenleme ile KKTC yurttaşı olmayan çalışanların da iş güvencesinin garanti altına alınacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Yurtdışına gitme döneminin açık olduğu, uçakların ve feribotların çalıştığı dönemde biz böyle bir karar ürettik. Bu kararı üretirken özellikle 3. Ülke çalışanlarının bir kısmının charter uçaklarla ülkelerine dönme isteği ve müracaatı söz konusu idi. Dolayısıyla bu tüzüğü yaparken bu değerlendirmeler çerçevesinde yaptık. Fakat daha sonra tamamen kapılar kapanınca bu arada da 12 bine yakın çalışan bunların içerisinde 3. ülke vatandaşları da var. Uçakla ve feribotla KKTC’yi terk ettiler. Daha sonra kapılar tamamen kapandı ve geriye kalan TC ve 3.ülke çalışanları artık yurtdışına belli bir süre en azından 1-2 ay gitmeme durumu söz konusu. Peki ben soruyorum? Böyle bir durumda biz bu binlerce insanları kapı önüne mi atalım? İşsiz mi bırakalım? Dolayısıyla böyle bir durumda da hemen tüzüğümüz yeniden hazırlandı ve bu hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçireceğiz. Hepsini birden kapsam içine aldık. Bunda nerde bir rahatsızlık onu anlayamadım? Yeni bir durumda insancıl bir şekilde bu insanların da işlerinin ve çalışmalarının garantiye alınması anlamında öyle bir değişikliği uygun gördük ve çalışmamızı bitirdik.Bu tüzüğün esas tekrardan düzeltilme ve revize edilme ihtiyacı bundan doğmuştur”dedi….

Türk-Sen’in hükümetin işsizlik ödeneği ile ilgili aldığı karara yönelik eleştirisi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, “Türk-Sen’in görüşlerine saygı duymak lazım ama dışardan ahkam kesmek çok kolay” dedi.

“Kısmi Mesai Kararnamesi” geliyor

Sucuoğlu, “Kısmi Mesai Kararnamesi’ çalışmasını tamamladıklarını ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Türk-Sen’in görüşlerine saygı duymak lazım ama dışardan ahkam kesmek çok kolay. İşte onu kesmeyin, bunu kesmeyin tamam da nasıl yapacağız? Yani bizim elimizdeki bütçe belli. Artı bazı işverenler eğer yanındaki çalışanlara hem de büyük işletmeler diyorsa ki! 1500 TL’ye müracaat etmeyin ben size işsizliğe başvuracağım 2700 TL alacaksınız. Onun için hepinizi işten atacağım ve bu şikayetler bize belli adreslerden hergün 10’ar 10’ar geliyorsa tabi ki bir tedbir almak gerekiyor. Yalnız burada bu tür değişliklikle değil aynı zamanda bununla beraber yapılacak olan bazı kısmi açılımlar var. Kısmi Mesai Kararnamesi geliyor. Burada da sayı itibarı ile çalışanın işine son vermeden örneğin 10 gün çalıştırma ve belli bir miktar ücreti ödeme ve buna karşılık da İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini de aşağıya çekme şeklinde başka bir kararnameyi bugün itibarı ile bitirdik. Bunu da önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na getireceğiz” diye konuştu.