Nörolog Mehmet Yavuz: Düzenli çikolata yiyenler bir yıl fazla yaşıyor

Çoğunlukla çikolatanın zararlarından bahsedilir, siz yararları olduğunu söylüyorsunuz.

Bu konuda yapılan araştırmalara göre çikolata çok güçlü bir antioksidan. En bilinen yararlarından biri de kişinin mutluluk hormonu salgılamasını sağlayarak daha iyi ve huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor.

Beynimizi nasıl bu şekilde etkileyebiliyor?

Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun içeriği, kan akışının beyne doğru hızlanmasını sağlıyor. Bu durum beyin fonksiyonlarının gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca çikolatada bulunan metilksantin maddesi de konsantrasyonu artırarak odaklanmayı ve öğrenme performansını arttırıyor.

Çikolataya karşı koyamamamızın sebebi nedir?

Her seferinde karşı koyamamamızın sebebi 600 farklı tattan oluşuyor olması.

Günlük çikolata ölçümüz ne olmalı?

Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanının bulgularına göre, düzenli çikolata yiyenler bir yıl daha fazla yaşıyor. Araştırmalar, günde 20 gram yüzde 80 kakao içeren çikolata tüketiminin çok faydalı olduğunu gösteriyor.

Bitter çikolata mı sütlü çikolata mı?

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Çoğu zaman ambalajıyla cezbeden bir paket, çikolata görünümlü şeker oluyor. Bu sebeple her fırsatta tercihiniz bitter çikolatadan yana olmalı. Çünkü bitter çikolata saf kakaodan üretilir ve üretilirken diğer kimyasal bileşenler eklenmez.

Çikolata yiyerek zayıflamak mümkün mü peki?

Bitter çikolata kan şekerini düzenlediğinden iştahı kontrol altına alabilir. Tatlı krizleri için birebirdir. Aynı zamanda çikolata yağ ve karbonhidrat mekanizmasını harekete geçirir. Çünkü yağ asitleri sentezlenmesini sağlayan çikolata, metabolizmayı hızlandırır. Kasların forma girmesini kolaylaştırır.

“Öpüşmeyle alınan haz 25 gram çikolatadan alınan hazza eşittir” diye bir şey okumuştum, bu ne kadar doğru?

Öpüşmek de bazı hormonları harekete geçirdiğinden böyle bir ilişki kurmak mümkün. Beyin vücuda giren çikolatayı bir ödül olarak algılıyor ve endorfin salgılanmasını sağlıyor. Çünkü çikolata beyne doğrudan etki eden tiramin, feniletilamin, teobromin ve kafein gibi bileşikleri içeriyor. Ayrıca çikolatanın feniletilamin (PEA) içermesi sinir sisteminin uyarılmasını da sağlıyor.

ÇİKOLATANIN TARİHİ: Eskiden eczanelerde satılıyordu

1900’lü yılların başında ‘sağlık çikolatası’ adı verilen çikolatalar eczanelerden satın alınıyordu. Osmanlı topraklarına 19. yüzyılda gelen ve birçok alim tarafından şifa kaynağı olarak adlandırılan çikolata, zamanla seri üretim haline gelmiştir.

Çikolatanın yararları

Beyne giden damarların tıkanmasını engeller.

İçerdiği lif oranı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller.

Kolesterol seviyesini dengede tutar.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekleri korur.

İçerisindeki kalsiyum sayesinde kemik gelişimine yardımcı olur.