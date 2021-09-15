Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz tarafından yapılan nörovirüs salgını uyarısı sonrasında, söz konusu virüsle ilgili detaylar merak edilerek merak konusu olarak nörovirüs nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl, bulaşıcı mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kamuoyu tarafından öğrenilmek istenen nörovirüs nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl, bulaşıcı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Nörovirüs ile ilgili detaylar Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz tarafından öğrenilmek istenerek nörovirüs nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl, bulaşıcı mı? şeklinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

NÖROVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ NASIL, BULAŞICI MI?

Sağlık Bakanlığı kaynaklı olarak nörovirüs ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;





NÖROVİRÜS NEDİR?

Tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumludur. Hastalık bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları, açık ve kapalı toplulukları etkileyebilmektedir. İshal şikayeti ile hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık %20'sinden norovirusler sorumludur. Norovirusler aynı zamanda virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının %60-95'ini oluşturmaktadır.

NÖROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olup kusmukla da olabilir. Bulaşma sıklıkla yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restorantlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içi bireylerde görülmekte ve bu gruplarda salgınlar yapabilmektedir. Norovirus salgınları genellikle, kişiden kişiye temas (%35), kontamine su (içme suyu, havuz suları, göl suları, buz küpleri) ve gıda (midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, salatalar, dondurma, soğuk yiyecekler, sandviç, taze sebze ve meyveler) ile oluşmaktadır. Virüsün ısı ve klorlamaya nispeten dirençli olması su ve gıdayla bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Virüsün dışkıyla atılımı uzun süre (>3 hafta) devam etmekte olup ilk 24- 48 saatte atılımı en üst düzeydedir.





NÖROVİRÜS BELİRTİLER NELERDİR?

Kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlaya karın ağrısı görülür. Genel olarak ishal ve kusma beraber bulunur. Hastada günde 4-8 kez, kansız, mukussuz orta miktarda dışkılama görülür. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş (37.5 0C) olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder. Küçük çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklık yetmezliğinde daha çok semptomatik enfeksiyon ve kronik ishale neden olabilir. Fakat genel olarak norovirüs ishalleri kendi kendini sınırlar, hastaneye yatmayı gerektirecek ciddi dehidratasyona neden olmaz.

NÖROVİRÜS NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Kesin tanı mikrobiyolojik inceleme ile konabilir. Vakaların dışkılarında ve kusmuklarında fazla miktarda virüs bulunması nedeniyle tanı yöntemlerinin birçoğuyla pozitif sonuç alınabilmektedir.

NÖROVİRÜS TEDAVİSİ NASILDIR?

Genellikle kendiliğinden iyileşir. Ciddi kusma ve ishal gelişen olgularda parenteral (damar yolu) sıvı verilmesi gerekebilir.

NÖROVİRÜS KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Gıda, su, kişisel temaslar ve çevresel yüzeyler aracılıyla kolay bulaşma olduğundan norovirüs ile ilişkili salgınların kontrolü güç olur. Su ve gıda kaynaklarının kontamine olmasını önleyici önlemler alınmalı, su kaynağına yüksek klor konsantrasyonları uygulanmalıdır. Hasta eğer hastanede ise çıkartıları ile temas eden sağlık personeli eldiven kullanmalı, temas sonrası hijyenik el yıkama yapılmalıdır. Kontamine çevre %5-10 oranında sulandırılan çamaşır suyu ile temizlenmelidir.

Norovirüslerin değişik antijenik tipleri olması ve bağışıklık uzun sürmemesi nedeni ile henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur.

NÖROVİRÜS KİMLER RİSKLİ GRUPTADIR?

Hamile ve emziren kişilerin hasta olması durumunda derhal hekime başvurmaları, hekim onayı olmadıkça ilaç almamaları gerekmektedir.