NorthernLAND, DAÜ Kariyer Günleri’nde ilgi odağı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen “12. Uluslararası Kariyer Günleri”nde NorthernLAND Construction ilgi odağı oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından düzenlenen “12. Uluslararası Kariyer Günleri”nde NorthernLAND Construction ilgi odağı oldu.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin düzenlediği “Kariyer Kahvesi” etkinliğinde “Kaliteli Yaşam Alanlarının Mimarı” vizyonu ile öne çıkan NorthernLAND tarafından yeni mezunlara staj müjdesi verildi.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesindeki etkinliğe birçok firma katıldı.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim ve öğretim üyeleri ile yeni mezunların katıldığı etkinlikte NorthernLAND Şirketler Grubu tarafından mezunlara çalışma ortamına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Yeni mezunlara eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgilerin gerçek hayatta uygulanabileceği bir kariyer ve yaz dönemi staj imkanları tanıtıldı, aynı zamanda iş ve staj başvuruları da alındı.