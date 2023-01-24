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NorthernLAND Group’tan 100 bin TL’lik destek!

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NorthernLAND Group’tan gonuldenbagliyiz.biz ve efidankibris.com siteleri üzerinden 100 bin TL’lik destek!
NorthernLAND Group’tan 100 bin TL’lik destek!

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından hayata geçirilen dijital sosyal sorumluluk platformları gonuldenbagliyiz.biz ve efidankibris.com bağışlarla büyüyor.

NorthernLAND Group, yeni yıl dolayısı ile gonuldenbagliyiz.biz ve efidankibris.com sosyal sorumluluk platformları üzerinden yaptığı bağışlarla iyiliğin çoğalmasına vesile oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından dijital sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen gonuldenbagliyiz.biz ile yine dijital platform efidankibris.com üzerinden bağışlanan fidanlarla, katkılar artarak devam ediyor. NorthernLAND Group, yeni yıl dolayısı ile gonuldenbagliyiz.biz ve efidankibris.com sosyal sorumluluk platformları üzerinden yaptığı bağışlarla iyiliğin çoğalmasına vesile oldu.

NorthernLAND Group, gonuldenbagliyiz.biz üzerindeki 3 projeye 75 bin TL ve efidankibris.com üzerinden de 2500 adet fidan bağışı ile 25 bin TL, toplamda ise 100 bin TL bağışta bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, NorthernLAND Group adına Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk’e bağışlarından dolayı teşekkür sertifikası takdim etti. Sertifika takdiminde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ile Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu da yer aldı.

Görüşme sırasında gerçekleşen açıklamada bağış yapılan proje isimleri şöyle açıklandı: Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nin “Mutlu çocuklar bilim parkı” projesi, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nun “Çocukları mutlu ederek mutlu olalım” projesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin “Kanser hastalarına bir el de sen ver” projesi.

 

Küçüközdemir: “Hep dediğimiz gibi, ‘iyilik paylaştıkça çoğalıyor’”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ev sahipliğinde gerçekleşen sertifika takdiminde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, gonuldenbagliyiz.biz platformu aracılığı ile yapılan bağışlarla birçok projenin hedefine ulaşarak hayata geçtiğini anımsattı. Bağış toplama yetkisine sahip Sivil Toplum Örgütleri’nin bu platformda proje açabileceğini anımsatan Küçüközdemir, bağışlara vesile olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Küçüközdemir, gerek kendilerinin gerekse bireylerin veya kurumların bağışlarıyla büyüyen ve yüzlerce çocuğu, genci, yaşlıyı, canlıyı sevindiren bu platformun daha da ileri noktalara taşınmasını hedeflediklerini belirtti. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “gonuldenbagliyiz.biz platformu gibi e-fidan sitesi efidankibris.com üzerinden de yapılan bağışlarla yanan ormanlarımız yeniden hayat buluyor. Yeni yıl döneminde kurum olarak biz de yıllardır olduğu gibi yeni yıl hediyesi almak yerine bir sosyal sorumluluk projesini destekledik. NorthernLAND Group da yeni yıl hediyesi yerine çocuklar, bilim-teknoloji, sağlık ve çevre alanlarındaki projelere katkı sağladı. 100 bin TL değerindeki 4 projeye yapılan bağış örnek alınması gereken bir davranıştır. NorthernLAND ailesine hem şahsım ve şirketim hem de Sivil Toplum Örgütleri adına teşekkür ederim.”

Yiğittürk: “Dayanışma ve kenetlenme ile toplumsal ilerleme daha da ivme kazanacak”

NorthernLAND Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk de açıklamasında, dayanışma ve kenetlenme ile toplumsal ilerlemenin çok daha ivme kazanacağına inandıklarını belirterek, “Yılbaşı hediyelerimizi doğaya,
insana, bilime sunduk, ülkemizden kazandığımız yine ülkemizle paylaştık” dedi. Bir çocuğun gülümsemesi, bir hastanın iyileşmesi ve yeni bir hayatın filizlenmesinin yeryüzündeki en anlamlı eylem olduğunu söyleyen Feriha
Yiğittürk, “Kıbrıs’ta ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, kalite ve güvenin öncüsü NorthernLAND sosyal sorumluluk bilincini de çoğaltmaya devam edecek, bu ülkeyi özde sahiplenecektir. Yatırımlarımızın tümü insanımızın umudu, mutluluğu ve sevinci içindir” dedi. Ülkedeki büyük işletmelerin toplumsal sorumluluk ile hareket etmesinin şart olduğunu söyleyen Yiğittürk, “Tüm iş ve planlama süreçlerimizde böylesi toplumcu bir yaklaşımla hareket ediyor, ülkemize yatırımı çok boyutlu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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