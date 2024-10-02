  • BIST 9117.23
  • Altın 2921.713
  • Dolar 34.1733
  • Euro 37.8831
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABella Hadid bir kez daha söyledi: Özgür Filistin

NorthernLAND Sports Fest’te geri sayım başladı

» »
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ses getiren NorthernLAND Sports Fest, bu yıl daha geniş bir katılım ile gerçekleştiriliyor.
NorthernLAND Sports Fest’te geri sayım başladı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ses getiren NorthernLAND Sports Fest, bu yıl daha geniş bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

Uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör birçok sporcuyu bir araya getirecek festival, 4 Ekim Cuma günü başlayacak ve 6 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

Bu yıl 40'ın üzerinde ülke ve 4 binden fazla sporcunun yer alacağı festivalin hazırlık aşaması başarı ile tamamlanırken, gözler dünyaca tanınmış sporcuların ülkemizin başarılı sporcuları ile de yarışacağı kıyasıya mücadelelere çevrildi.

Federasyonlarla güçlü işbirliği

Bu yılki etkinlikte, Pera Mackenzie Plaj Tenisi, NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon, Pera Mackenzie Muscle Beach (Fitness), Sunset Pilates, Sunrise Yoga ve Grand Sapphire Championship branşları yer alacak.

Organizasyonlar Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek.

150 bin doların üzerinde ödül

Milyonların takip ettiği sporcuların haberleri ve paylaşımları ile birçok kitleye ulaşarak Ülke turizmine doğrudan katkı sağlayacak yarışmalarda verilecek ödül miktarının 150 bin doların üstünde olması da tüm dikkatleri İskele Long Beach sahiline çevirecek.

Yiğittürk: Festivalimizin kapıları tüm sporseverlere açıktır

Kurduğu ekip ile ilk kez düzenlenen festivalin organizasyonunu başarı ile gerçekleştiren NorthernLAND Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, ikinci kez düzenleyecekleri organizasyonla ilgili uzun süreden beridir çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yiğittürk, bu önemli spor festivalinin kapılarının tüm sporseverlere açık olduğunu ifade ederek, herkesi bu büyük heyecanın parçası olmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTF BEM CUP 2024 de zevkli maçlar10 Eylül 2024 Salı 18:45
  • Yusuf Kesidis, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı30 Ağustos 2024 Cuma 16:44
  • Sezonun İlk Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:28
  • GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası sona erdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:53
  • Tarsan Air Badminton Şenliği büyük bir coşkuyla düzenlendi18 Ağustos 2024 Pazar 18:25
  • Kotak'tan Spor Dairesi'ne eleştiri... "Bu kişilerin durumu şaibeli"13 Ağustos 2024 Salı 12:01
  • İkinci ayağın şampiyonu DAMDELEN!12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:25
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:15
  • Amatör Plaj Voleybol Turnuvası'nda eşleşmeler belirlendi09 Ağustos 2024 Cuma 08:33
  • Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde06 Ağustos 2024 Salı 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti