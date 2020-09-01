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Northernland’dan DAÜ’nün yeni burs sistemi’ne destek

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Northernland’dan DAÜ’nün yeni burs sistemi’ne destek
Northernland’dan DAÜ’nün yeni burs sistemi’ne destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen firmalarından NorthernLand da destek verdi. DAÜ ile NorthernLand arasında, 1 Eylül 2020 Salı günü, saat 11:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında, “Grand Sapphire Öğrenci Bursu” ve “NorthernLand Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı. İmza törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, NorthernLand Direktörü Koral Bozkurt ve DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu katıldı.

 

“NorthernLand’a Çok Teşekkür Ediyorum”

İmza Töreni’nde konuşan Prof. Dr. Hocanın, “Bugün yine çok güzel, anlamlı, değerli bir burs bağışçımız ve hayırseverimizle birlikteyiz. NorthernLand Direktörü Koral Bozkurt Bey, iki öğrencimize eğitim hayatları boyunca burs vermek üzere üniversitemizi ziyaret etmiştir. Kendisine bu güzel ve hayırlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu burslar, öğrencilerimizin eğitimine çok önemli bir katkı yapacaktır. Kendileri mezun olduktan sonra hem toplumlarına ve ailelerine, hem de memleketimize faydalı bireyler olarak yetişip katkı koyacaklardır. Bu anlamda, içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde ‘Can Suyu’ olarak adlandırdığımız burslara katkı koyan ve memleketimizin en önemli şirketlerinden biri olan NorthernLand yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışın diğer kurumlarımız açısından da değerlendirileceğini umuyorum. Üniversitemiz DAÜ bir devlet üniversitesidir. Kaliteli eğitim vermektedir. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlenmiştir. Yükseköğrenim alanının en önemli kurumlarından birisidir. Pandemi sürecinde öğrencilerimizle dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağımızı umuyoruz. Burslar da bu noktada son derece anlamlıdır. Tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

“Herkesin Paylaşması Gerektiği Bir Dönem”

“Grand Sapphire Öğrenci Bursu” ve “NorthernLand Öğrenci Bursu” sözleşmesine imza koyan NorthernLand Direktörü Koral Bozkurt ise, “Öncelikle bir DAÜ mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın ve ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde böyle bir faaliyet başlattığınız için biz sizlere teşekkür ederiz. Sonuçta bu dönem herkesin paylaşması gerektiği bir dönemdir. Bu yüzden biz de hem okulumuzun devamı açısından, hem de ihtiyacı olan gençlerimize destek olmak açısından mezun olduğumuz okula bir katkı koyma şansı yakaladık. DAÜ Mağusa’mız için en özel kuruluştur. DAÜ’nün daha ileriye daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde bu tip çalışmaların da faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu

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