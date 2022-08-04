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Norveç Adalet Bakanı’nın tatil pozu ortalığı karıştırdı

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Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatilinde sörf tahtası üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşması ülkeyi birbirine kattı.
Norveç Adalet Bakanı’nın tatil pozu ortalığı karıştırdı

Türkiye KPSS skandalını, ekonomik krizi, raflarda sürekli artan fiyatları, Suriye’ye olası bir askeri operasyonu ve Rusya-Ukrayna savaşını tartışırken Norveç’te şaşkınlık yaratan bir tartışma başladı…

Tartışmanın başrolünde ise ülkenin genç adalet bakanı Emilie Enger Mehl var… İtalya’da tatile giden ve burada çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşan Mehl’in bir fotoğrafı ülkeyi ikiye böldü.

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Instagram üzerinden yapılan paylaşım gündem oldu.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Mehl, fotoğraflardan birinde Akdeniz’de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görülüyor. Fakat Mehl’in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi. Muhalefet, Mehl’in “Sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını” söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Mehl’in adalet bakanı olarak kötü örnek olduğunu söyleyen muhalefete genç siyasetçiden jet yanıt geldi. Mehl, o fotoğrafın İtalya’da çekildiğini söyleyerek hiçbir yasanın çiğnenmediğini duyurdu. Mehl, “Bu fotoğraflar İtalya’da tatildeyken çekildi ve arkadaşlarımla yüzüyordum ve güzel zaman geçiriyordum. Ben her zaman yerel kurallara ve yasaklara uydum” dedi.

“HERKESE GÜZEL BİR YAZ TATİLİ DİLİYORUM”

Norveç medyası Dagbladet’e konuşan Mehl, “Ben herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Genç siyasetçi, gençlere kötü örnek olmakla ilgili soruları ise yanıtlamadı. Norveç kabinesinden isimler de Mehl’e destek verdi.

Norveç’te yasalar gereği kıyıya yakın yerlerde sörf tahtası kullananların can yeleği takmasına gerek duyulmuyor. Norveçli yetkililer, güvenlik gereği can yeleği takılmasını tavsiye ediyor.

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