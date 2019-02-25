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Norveç Başbakanı'ndan göçmenlere: Dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok

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Norveç Başbakanı Erna Solberg, ihtiyaç sahiplerine dönük sosyal yardımlara daha sıkı şartlar getirileceğini açıkladı. Solberg, bunlar arasında Norveççe bilme şartının yer alacağını ifade etti.
Norveç Başbakanı'ndan göçmenlere: Dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok

Nettavissen gazetesine konuşan muhafazakar başbakan Solberg, 2020'den itibaren mültecilere sosyal yardım sağlanabilmesi için Norveççe bilmenin şart koşulacağını söyledi.

 

Başbakan Solberg, dil öğrenme şartının göçmenleri iş aramaya teşvik edeceğini savunarak, "Sosyal yardım konusunda uzun zaman harcadığınızda tetiklenen mekanizmayı hatırlamanız gerekir. Yaşamınız hakkında bir şeyler yapmak için güven ve ilhamınızı kaybedersiniz" ifadelerini kullandı.

Norveç hükümeti tarafından 2017 yılında sağlanan 6.6 milyar kronluk sosyal yardımın alıcılarının yarısının göçmenler olduğu belirlendi. Bu alıcıların yüzde 86'sını Ortadoğu ve Afrika'dan gelen göçmenler oluşturuyor.

Bu ayın başında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Anniken Hauglie de işsiz göçmen sayısından duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Sosyalist Sol Parti Sözcüsü Karin Andersen ise Solberg'in kararına tepki gösterdi. Andersen, yaptığı açıklamada "Yiyecek alacak parası olmayan insanları yardımdan mahrum bırakamazlar. (Golberg) Norveççe konuşamayan yaşlı ve hastaların açlıktan ölmesi gerektiğine mi inanıyor?" diye konuştu.

 

İstatistiklere göre, 5.2 milyon nüfusluk ülkede 130 binden fazla sosyal yardım alıcısı bulunuyor. 2017 verilerine göre ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 17'sini oluşturan 880 binin üzerinde yabancı uyruklu sahıs bulunuyor.

Hükümetin sağladığı sosyal yardımın aylık miktarı ise yaklaşık 9.252 kron gibi bir rakama denk düşüyor.

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