Norveç, Covid-19 hastaları için ilk deneysel tedaviye başladığını duyurdu

Norveç, Covid-19'un tedavisine ilişkin ilk deneysel tedavinin başladığını duyurdu.

Çalışma, sıtma ve ebola ilaçlarının dahil olduğu üç ilaç tedavisinin testlerini içerecek.Test edilecek ilk ilaç ise "Plaquenil" olacak.

Zira piyasadaki ismi Plaquenil olan hidroksiklorokin, ilk etapta sıtma ardından da ebolanın tedavisinde kullanılmıştı.

Norveç Araştırma Konseyi CEO'su John-Arne Røttingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltır ve parazite karşı etkili, bu da olası bir etki mekanizması olabilir." ifadesini kullandı.

Ancak Røttingen, ebola ve diğer bazı virüslere karşı geliştirilen ilaçların yeni tip koronavirüs (Covid-19) için etili olup olmayacağını henüz bilmediklerinin altını çizdi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü de araştırmanın koronavirüs ile mücadelede çok önemli olacağına inandıklarını belirtiyor.

'Sürecin tamamlanması ve ilk sonuçların alınması 3 ay sürebilir'

Bununla birlikte sürecin tamamlanmasının en az üç ay sürmesi öngörülüyor.

İlaç ancak o zaman onaylanabilir.

Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün uhdesinde yürütülüyor.

Oslo Üniversite Hastanesi, ülke genelinde koronavirüse karşı ilaç ya da aşı geliştirmeye çalışan 22 noktadan biri.

Oslo Üniversite Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı ve Başhekimi Anne-Ma Dyrhol Riise ise, "Bu hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, söz konusu ilaçlardan birinin etkili olduğunu onaylar onaylamaz, kendi çalışmamızı durduracağız ve o çalışmayı herkese sunacağız." diyor.

Riise, "Bu 'sözde' kontrollü çalışmada testlerin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyoruz." dedi.

Dünya genelinde eşzamanlı çalışmalar yürütülüyor

Küresel çapta baş gösteren daha önceki virüs salgınlarında, araştırma ya da çalışmalar bu şekilde koordine edilmemişti.

DSÖ'nün birçok ülke ve tıp merkezinde yürüttüğü çalışmayı değerlendiren Røttingen, "Bu aynı anda birden fazla ülkenin ve çok sayıda hastanın eşzamanlı olarak dahil edildiği büyük, uluslararası bir çalışma. Dünya böylece daha hızlı sonuç alır. Ne kadar süreceğini bilemeyiz. Belki iki, üç ayda verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ama bu da yine etkisine bağlı." diye konuştu.

Yürüttükleri işin 'kontrollü bir çalışma' olduğunun altını çizen Røttingen, "Bunun muhteşem bir tedavi olmadığını söylemek çok önemli. Bu, sadece etkisi olabilecek bir şeyin kontrollü çalışmasıdır. Esas olan ise hala hastanelerde yürütülen standart tedavi yöntemleridir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Yüksek Konseyi de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisinde olumlu sonuç verdiği bildirilen sıtma ilaçlarının çok ağır vakalar haricinde kullanılmaması uyarısında bulunmuştu.