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Norveç Kraliyet ailesi Prenses ile ilgili kararını verdi

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Norveç Prensesi Martha Louise, artık Norveç Kraliyet Evi'ni temsil etmeyeceğini açıkladı.
Norveç Kraliyet ailesi Prenses ile ilgili kararını verdi

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Louise’in, Kraliyet ailesi için artık resmi görevlerini yerine getiremeyeceği, bu kararın aile ile alındığı bildirildi.

Açıklamada, Prenses Louise’in unvanını koruyabileceği aktarılırken, prenses unvanının sosyal medya ya da ticari faaliyetlerde kullanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra Louise, Amerikalı nişanlısı Durek Verret’le evlendiğinde, eşinin Kraliyet ailesini temsil etmeyeceği ve Kraliyet unvanına sahip olamayacağı aktarıldı.

Norveç medyası, çifti, Kraliyet unvanlarını ticari faaliyetlerde kullanmakla suçladı.

Louise, erkek arkadaşı Verret’le 7 Haziran’da nişanlanmıştı.

Prenses Louise, 2016’da eşi yazar Ari Behn’den boşanma kararı almıştı.

50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja’nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak. 

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