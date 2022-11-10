Norveç Prensesi, şaman nişanlısı uğruna kraliyetten ayrıldı

51 yaşındaki Norveç Prensesi Martha Louise, Covid-19’u iyileştirdiğini iddia eden şaman nişanlısı Durek Verrett ile birlikte çalışmak için Norveç Kraliyeti’ni bırakıyor.

Daily Star’ın haberine göre, söz konusu haberin Norveç Kraliyet Ailesi’nin popülaritesinin düşmesinden sorumlu olduğu söyleniyor.

Hakkında çeşitli eleştiriler bulunan ve kanserin bir seçim olduğunu iddia eden “Spirit Hacking” isimli bir kitabı bulunan 47 yaşındaki Verrett, kendini “manevi guru” olarak tanıtıyor.

Meleklerle konuşabileceğini iddia eden Prenses Louise, Norveç Kralı V. Harold’dan geçen geleneklere uygun olarak unvanını koruyacak.

Daha önce 2002’de kahin olarak çalışmaya başladıktan sonra “Majesteleri” unvanını kaybetmişti, daha sonra ticari çalışmalarında kraliyet unvanlarını kullanmamayı kabul etti.

“Araştırmaya dayalı bilginin öneminin farkında olduğunu” söyleyen Prenses, aynı zamanda “sıcak bir el, bir akupunktur iğnesi ve bir kristalin buna katkı sunabileceğini” belirtmenin önemli olduğunu düşünüyor.

Norveç Kraliyet Ailesi ve Prenses Louise tarafından yapılan ortak açıklamada, kendisinin ve şamanın ticari işlerde Kraliyet Ailesi ile herhangi bir ilişkiye girmekten kaçınacaklarını belirtildi.