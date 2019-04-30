Norveç: 'Rus Donanması beyaz balinaları askeri amaçlarla eğitiyor'

Norveç'te deniz uzmanları beyaz balinaların (Beluga) son dönemlerdeki saldırgan davranışlarını tartışıyor. Konunun gündeme gelmesinin nedeni ise Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde avlanan Norveçli balıkçı teknelerine bu balinaların saldırması. Yakalanan bazı beyaz balinaların boyunlarında özel bir aygıtın bulunması ve balıkçıların deyimiyle içinde 'St. Petersbourg ekipmanı' yazıyor olması gözleri Rusya'ya çeviriyor.

Rus deniz araştırmacıları bu durumdan haberdar olmadıklarını belirterek şüphelerin Rus Donanması'na yoğunlaşmasına neden oluyor. Konuyla ilgili Rus tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Norveçli araştırmacılar Rusya'nın birçok balinayı yakaladığını ve bunlardan bazılarını serbest bıraktığını bildiklerini öne sürüyor.

Kutup Denizi'nde hayvanlara Sovyet eğitim projesi Kutup Denizi'nde hayvanlara Sovyet eğitim projesi

1980'lerde Sovyet Rusya'da yunusların askeri bir eğitimden geçirildiği biliniyor. Yunusların gelişmiş görme yetisi, kuvvetli hafızası ve çok sessiz hareket edebilmeleri bu memelilerin özellikle silahların bulunmasında çok etkili bir araç olmasını sağlıyordu. Bu programa 1990'larda son verildi. Fakat 2017'de yayınlanan bir röportaj Rus Donanması'nın Beluga balinalarını, fokları ve yunusları yeniden askeri amaçlı eğittiğini ortaya çıkardı.

Öte yandan uzmanlara göre bu tür eğitimlerde fok ve yunuslar balinalara göre daha başarılı oluyor. Beyaz balinalardan dondurucu sulara daha dayanıklı olan yunus ve foklar sözel emirleri daha kolay akıllarında tutabiliyor.