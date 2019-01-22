Norveç’e iltica eden Türkiyelilerin sayısı Suriyelileri geçti

2018’de Norveç’e iltica eden her 10 kişiden üçü Türkiyeli.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2017’de Türkiye’den göç eden kişi sayısı 2016’ya göre yüzde 42.5’lik artışla 253 bin 640 olmuştu.

Euronews’ün aktardığı Norveç Yabancılar Polisi’nin (UDI) 2018 iltica raporuna göre 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465’te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçerek ilk sıraya yükseldi.

Grafik: Euronews

Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu.

Yıl içinde Türkiyelilerden en fazla başvuru haziran ayında gerçekleşti. Ocak ayında beş kişi, haziran ayında 216 kişi iltica talebinde bulundu.

Norveç medyası: 15 Temmuz sonrası mülteci akını yoğunlaştı

Norveç medyasında çıkan haberlerde Türkiye’den gelen iltica akınının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğunlaştığının altını çiziliyor.

Türkiye vatandaşlarından gelen başvurulardaki artış nedeniyle UDI Haziran 2017’de yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuştu.