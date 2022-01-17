Norveç'te 2011'de toplu katliam yapan Breivik, şartlı tahliye peşinde

Haziran 2011'de bomba ve silah kullanarak 77 kişiyi öldüren Breivik'in yarınki duruşmada artık toplum için tehlike oluşturmadığı iddiasıyla erken tahliye talep etmesi bekleniyor.

Haziran 2011'de bomba ve silah kullanarak 77 kişiyi öldüren Breivik'in yarınki duruşmada artık toplum için tehlike oluşturmadığı iddiasıyla erken tahliye talep etmesi bekleniyor.

Diğer yandan uzmanlar, Breivik'in işlediği suçla ilgili henüz hiçbir pişmanlık emaresi göstermediğini belirtirken, toplu katliamın kurbanlarının aileleri Breivik'in duruşmayı aşırı fikirlerini sunmak için kullanmasından endişe ediyor.

Aşırı sağcı terörist, 2012'de hapse girdiğinden bu yana takip eden psikiyatr Randi Rosenqvist, Breivik'in hareket tarzında büyük değişimler gözlemlemediğini belirtti.

Erken tahliye olmak isteyen birinin pişmanlık ve eylemlerini niye tekrarlayamayacaklarını anladıklarını göstermeleri gerektiğini kaydeden Rosenqvist, mahkemede buna dair psikiyatrik rapor vereceğini ifade etti.

Salınırsa yeni suçlar işleyebilir

Norveç Islah Hizmetleri Kolej Üniversitesinden Profesör Berit Johnsen, Breivik'in erken tahliye edilmesinin olası olmadığını vurgulayarak, "Salınırsa yeni suçlar işlemesi olasılığı yüksek." ifadesini kullandı.

Johnsen, Norveç yargı sistemindeki en fazla ceza olan 21 yıl hapse, eğer toplum için halen tehlike oluşturuyorsa müebbete çevrilme şartıyla mahkum edilen Breivik'in cezasının ilk 10 yılını çekmesinin ardından erken tahliye talep etme hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Profesör Johnsen, bunun Breivik için ömür boyu hapis anlamına geldiği gibi, her yıl şartlı tahliye duruşması talep ederek fikirlerini aktarmaya çalışması olasılığını da artırdığını aktardı.

Pişmanlık açıklaması olmayacak

Breivik'in avukatı Oystein Storrvik de müvekkilinin pişmanlık açıklamayacağını söyledi.

"Yasaya göre, pişman olduğunuzu göstermeniz gerekmiyor. Yasal temel mesele bu değil, topluma zararlı olup olmadığı." ifadesini kullanan Storrvik, müvekkilinin İsveçli Neo-Nazi Per Oberg'i kendisini savunması için çağırdığını belirtti.

Duruşmanın 3 gün sürmesi beklenirken, kararın açıklanmasını birkaç hafta alacağı belirtiliyor.

Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında 69 kişiyi ateş açarak katletmişti.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.