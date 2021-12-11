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Norveç'te Bir Kedi Sahibinin Kanser Olduğunu Hissetti

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Norveç'te Bir Kedi Sahibinin Kanser Olduğunu Hissetti
Norveç'te Bir Kedi Sahibinin Kanser Olduğunu Hissetti

Norveç'te kedisinin davranışlarından şüphelenip doktora giden ve kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhis sayesinde iyileşti. Kedisine teşekkür etmek isteyen kadın onun için bir kitap yazdı.

Norveç'te sahibiyle birlikte yaşan Jesperpus adlı kedi tuhaf davranışlarıla dikkati çekti.

Evden çıkmak istemeyen kedi, sahibinin çevresinden bir an olsun ayrılmamaya başladı. Bu davranış değişiklikleri üzerine sahibi onu veterinere götürdü.

Sahibinin kanser olduğunu hissetti

Jesperpus'ta  bir şey çıkmadı ancak doktor Jesperpus'un yaptığı tuhaf davranışları duyunca şüphelendi ve sahibinden bir takım testler istedi.

Testler sonucunda kanser olduğu anlaşılan kadın, ameliyata alındı ve hayatı erken tedavi ile kurtuldu.

Jesperpus'uun bu hassasiyeti, özel bir teşekkür notu ile birlikte sahibinin yazdığı dördüncü kitabın konusu oldu.

2016'da kayak keyfi ile ünlendi

 Aslında dünyaca tanınan bir kedi olan Jesperpus, sahibi ile 2016'da yaptığı kayak keyfi ile ünlenmişti.

Hakkında ayrıca üç kitap daha bulunuyor.

Binlerce kişi sosyal medya üzerinden onu takip ediyor.

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