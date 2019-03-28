  • BIST 91.966
  • Altın 234,979
  • Dolar 5,6087
  • Euro 6,2963
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

» »
Norveç hükümeti, 2006'da kaldırılan çifte vatandaşlık yasasının yeniden kabul edilmesinin ardından, 1 Ocak 2020'den sonra çifte vatandaşlığa izin vereceğini duyurdu.
Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı

Hükümetin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Norveç vatandaşlığına başvuranlar için çifte vatandaşlık hakkı tanındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Norveç vatandaşlığına kabul edilenlerin de geldikleri ülkenin vatandaşlığına geçerek çifte vatandaşlık hakkından yararlanabileceği kaydedildi.

Norveç'te toplam 10 yıl ikamet etmek, vatandaşlığa geçmek için yeterli sayılıyor. Norveç'te dünyaya gelen çocuk ise anne veya babasının Norveçli olması halinde bu ülkenin vatandaşı olabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Alman Müslümanlar için asıl ihtiyacımız olan şey Almanya'ya ait bir İslam"25 Mart 2019 Pazartesi 15:39
  • İtalya'da 5 aylık bir bebek evde sünnet sonrası öldü, anne ve baba hakkında soruşturma açıldı25 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  • İtalya’da evde sünnet edilen beş aylık bebek hayatını kaybetti25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan 500'ü kurtarıldı24 Mart 2019 Pazar 19:26
  • Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalanlar havadan kurtarılıyor24 Mart 2019 Pazar 12:56
  • İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı23 Mart 2019 Cumartesi 16:15
  • Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak23 Mart 2019 Cumartesi 14:09
  • İtalya'da kaçırılan okul servisindeki 'kahraman' öğrenciye vatandaşlık verilmesi gündemde23 Mart 2019 Cumartesi 13:45
  • Milli Görüş yöneticilerine vergi kaçırmaktan tecilli hapis cezası21 Mart 2019 Perşembe 22:59
  • Radovan Karadzic'in cezası 40 yıldan müebbete yükseltildi20 Mart 2019 Çarşamba 23:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti