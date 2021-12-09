  • BIST 2.035,08
  • Altın 780.31499
  • Dolar 13.7951
  • Euro 15.615
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Norveç’te Covid-19 rekoru kırıldı, yeni tedbirler alındı

» »
Yükselişe geçen Covid-19 vaka sayılarıyla mücadele eden İskandinav ülkeleri, Avrupa'daki yüksek aşılama oranlarına sahip olmalarına rağmen günlük vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor.
Norveç’te Covid-19 rekoru kırıldı, yeni tedbirler alındı

Yükselişe geçen Covid-19 vaka sayılarıyla mücadele eden İskandinav ülkeleri, Avrupa'daki yüksek aşılama oranlarına sahip olmalarına rağmen günlük vaka sayılarında rekor kırmaya devam ediyor.

Norveç'te açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verine göre, tespit edilen 5 bin 138 yeni vaka sayısıyla salgının başından beri kaydedilen en yüksek sayıya ulaşılarak rekor kırıldı. Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte sadece Oslo'da bin 117 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

YENİ TEDBİR KARARI ALINDI

Norveç hükümeti, ülkede artışa geçen Covid-19 vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için yeni tedbir kararları aldı. Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı market, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlarda, maske takmak zorunlu hale geldi.

Ayrıca vatandaşların 1 metre mesafe kuralına uymaları da, yeni tedbirler kapsamında zorunlu kılındı. Ev ziyaretleri ve spor etkinlikleri gibi halka açık etkinliklerde kısıtlama kapsamına alındı.

Bar, restoran ve alkol servisi yapılan mekanların, gece yarısından sonra alkol servisi yapması yasaklandı ve masa servisleri de zorunlu hale getirildi. Oslo'da hükümet, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, mümkün olan her iş yerinde, evden çalışmanın artırılması için ulusal bir tavsiyede bulundu. Oslo Belediye Meclis Üyesi Raymond Johansen Salı akşamı yaptığı basın açıklamasında, ülkenin bir kez daha sıkı Covid-19 önlemleri almak zorunda kaldığı için, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

ELEŞTİRİLER GELDİ

Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alan ve etkinliklere, barlara, restoranlara, gece kulüplerine ve marketlere kişi sınırlaması getiren hükümet, iş camiası tarafından eleştirildi.

Salgından bu yana Norveç'te toplam 295 bin Covid-19 vakası tespit edilirken, bin 100'e yakın kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede nüfusun yüzde 71.7'sinin Covid-19'a karşı aşılandığı biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da Sahte Aşı Pasaportu Vahşeti: 5 Ölü08 Aralık 2021 Çarşamba 22:52
  • Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı Covid temaslıyken gece kulübüne gittiği için özür diledi08 Aralık 2021 Çarşamba 22:35
  • AB Dijital Covid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecek08 Aralık 2021 Çarşamba 21:33
  • Fransa'da Kaşıkçı Cinayetine İlişkin İsim Karışıklığı08 Aralık 2021 Çarşamba 21:28
  • Özdemir’e "gıda lobisine sınırları göster" çağrısı08 Aralık 2021 Çarşamba 16:29
  • Europol’ün Pandora Papers raporu: Offshore’daki servet 7,5 trilyon Euro08 Aralık 2021 Çarşamba 16:01
  • Almanya Fasla ikili diplomatik ilişkilere geri dönmek istiyor08 Aralık 2021 Çarşamba 13:52
  • 16 yıllık Merkel dönemi bitti08 Aralık 2021 Çarşamba 13:44
  • Almanya'da Olaf Scholz Başbakan seçildi08 Aralık 2021 Çarşamba 12:56
  • İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi08 Aralık 2021 Çarşamba 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti