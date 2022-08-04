Norveç’te gündem Adalet Bakanı: Sörf tahtasına can yeleği giymeden çıkmış

Norveç’in 29 yaşındaki Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in İtalya tatili sırasında sörf tahtasına can yeleği giymeden çıkması eleştirilere neden oldu.

Norveç’in 29 yaşındaki Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in İtalya tatili sırasında sörf tahtasına can yeleği giymeden çıkması eleştirilere neden oldu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Bakan Mehl, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nün yelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığına dikkat çekti.

Norveç’te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in sörf tahtasına can giymeden çıktığını gösteren tatil fotoğrafı, eleştirileri beraberinde getirdi.

Norveçli haber sitesi Dagbladet'in aktardığına göre, yerel bir haber sitesi, ülkenin Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in can yeleği olmadan sörf tahtasında durarak 'Norveç yasalarını çiğnediğini' yazdı.

Ülkenin muhalefeti de tartışmalara dahil olarak, Mehl’in bu davranışıyla insanlara ‘kötü örnek’ olduğunu savundu.

Tartışmanın büyümesinin ardından Adalet Bakanı Mehl açıklama yaptı. Mehl, fotoğrafın İtalya'da tatildeyken çekildiğini belirtirken, Norveç Denizcilik Müdürlüğü'nün yelek zorunluluğunun karaya yakın yüzmelerde geçerli olmadığına dikkat çekti. Norveçli Bakan, “Ben her zaman bölgenin kuralları ve yasaklarına uyarım” dedi.

MALİYE BAKANI: SORUN OLARAK GÖRMÜYORUM

Ülkenin Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum ise Mehl'in tatil sırasında bir sörf tahtasında ayakta durmasını bir sorun olarak görmediğini söyledi.

Vedum, bakanı eleştiren gazeteye verdiği demeçte "Emilie'yi ya da diğerlerinin tatilde sörf tahtası kullanmasını bir sorun olarak görmüyorum. Bulundukları yerdeki kurallarla uğraşmak zorundalar. Şimdi banyo yapacağım. İyi yazlar" dedi.