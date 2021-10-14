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Norveç’te oklu saldırı dehşeti

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Norveç'in başkenti Oslo’nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı.
Norveç’te oklu saldırı dehşeti

Norveç'in başkenti Oslo’nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında yerel saatle 18.30 sıralarında bir kişi okla insanlara saldırdı. Polis, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırıların ardından basın toplantısı düzenleyen Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç’teki ok ve yay kullanılarak yapılan saldırının “şok edici” olduğunu söyledi.

Solberg, yalnız başına hareket ettiği düşünülen ve tutuklanan şüphelinin Drammen’deki bir polis karakoluna götürüldüğünü, ancak saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz kesinleşmediğini söyledi. Solberg, saldırının nedenini belirlemek için “henüz çok erken” olduğunu söyledi.

 

Foto: Reuters

“EYLEMİ TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRDİ”

Polis Sözcüsü Oeyvind Aas gazetecilere verdiği demeçte, saldırganın yakalandığını bildirerek, “Adam yakalandı. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre, bu kişi eylemleri tek başına gerçekleştirdi” dedi. Saldırganın Drammen kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğünü aktarıldı.

Kasabaya Oslo'da dahil olmak üzere komşu bölgelerden ek kuvvet gönderilirken, kasabanın bazı bölgeleri güvenlik kordonu altına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısının artması bekleniyor.

POLİSE ‘SİLAHLANIN’ TALİMATI

Saldırıların ardından ülke çapındaki polis memurlarına derhal silah taşımaları talimatı verildi. Norveç'te polis memurları normalde silahsızdır ve gerektiğinde silahlara ve tüfeklere erişebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bu ekstra bir önlemdir. Şu ana kadar ulusal tehdit düzeyinde bir değişiklik olduğuna dair emare yok” denildi.

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