  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi

» »
Norveç ordusu, vatani görevini tamamladıktan sonra terhis olup evine dönecek askerlerden atlet, külot ve sutyen gibi kışlada kullandıkları iç çamaşırlarını iade etmelerini istedi.
Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi

Norveç ordusu, vatani görevini tamamladıktan sonra terhis olup evine dönecek askerlerden atlet, külot ve sutyen gibi kışlada kullandıkları iç çamaşırlarını iade etmelerini istedi.

Ulusal basına göre bunun sebebi, Norveç ordusunun stok sorunu yaşıyor olması.

Yakın zamana kadar terhis edilenlerin, askerlik hizmeti sırasında kendilerine verilen çamaşırlardan oluşan seti beraberlerinde evlerine götürmesi bir gelenekti.

Ancak Covid-19 salgını, ülkede tedarik ve malzeme sevkini ciddi şekilde zorlaştırdı.

Bu da, ordunun geçen yıl silah altına alınan askerlerin, mahrem kıyafetlerini artık alt devre acemilere devretmesini istemesine yol açtı.

Ordunun lojistik işlerinden sorumlu sözcüsü Hans Meisingset, "Setin bu kısmını yeniden kullanma kararı, daha fazla imkana ve ekipmanın teslimat kapasitesini artırmamıza katkı sağlayacak. Stoklarımızda çok az kıyafet var." dedi.

Ayrıca Sözcü Meisingset, "Çamaşırlar yıkanıyor, temizleniyor ve kontrol ediliyor. Dağıttığımız çamaşırlar iyi durumda." açıklamasında bulundu.

Ancak asker temsilcisi Eirik Sjøhelle Eiksund, bu eksikliğin operasyonel kabiliyetleri etkileyebileceği gerekçesiyle kararı sert şekilde eleştirdi.

Forsvarets Forum'a konuşan Eiksund, "Ciddi ekipman ve kıyafet sıkıntısı, potansiyel olarak operasyonel hazırlığı ve en kötü ihtimalle askerin güvenliğini olumsuz etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya sınırında bulunan ve NATO'nun kuzey sınırlarını koruyan Norveç'te yarı zorunlu askerlik hizmeti uygulaması bulunuyor.

Ülkede her yıl askerlik çağında olan gençlerin içerisinden en elverişli ve psikolojik olarak en motive 8 bin erkek ve kadın silah altına alınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif06 Ocak 2022 Perşembe 21:53
  • Almanya'da Yine Irkçı Muamele: 2 Hindistanlı Marketten Dışarı Atıldı06 Ocak 2022 Perşembe 21:52
  • Fransa'da Aşısızlara Dışarıda Yeme-İçme Yasağı Geliyor06 Ocak 2022 Perşembe 18:43
  • 2022’nin en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı06 Ocak 2022 Perşembe 14:39
  • Mercedes 800 bin aracı geri çağırdı06 Ocak 2022 Perşembe 12:07
  • Tarih belli oldu! Türkiye ve Ermenistan temsilcileri bir araya geliyor06 Ocak 2022 Perşembe 10:06
  • Kosova'da Enerji Krizi Nedeniyle Kripto Para Üretimi Yasaklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 18:45
  • Polonya Cumhurbaşkanı Duda İkinci Kez Covid-19’a Yakalandı05 Ocak 2022 Çarşamba 16:53
  • Avrupa’da vaka sayılarında hızlı artış sürüyor05 Ocak 2022 Çarşamba 14:41
  • Fransa'da gürültü kamerası uygulaması başlıyor: Sınırı aşan araçlara ceza kesilecek05 Ocak 2022 Çarşamba 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti