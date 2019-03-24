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Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan 500'ü kurtarıldı

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Norveç'ın batı kıyısı açıklarında arıza yapan Viking Sky adlı turist gemisinde bulunan 1373 kişiden 500'e yakını helikopterler yardımıyla kurtarıldı.
Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalan yolculardan 500'ü kurtarıldı

Cumartesi gecesi elektrik arızası yaşanan gemi, kötü hava koşulları nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başlamış ve acil yardım çağrısı göndermişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, geminin çok tehlikeli ve ulaşması güç bir bölgede arıza yaptığı ve çok yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Geminin dört motorundan üçünün yeniden çalıştırıldığı ve römorkörler yardımıyla Molde limanına doğru çekilmeye başlandığı açıklandı.

Gemideki 915 yolcunun büyük çoğunluğunun İngiliz ya da ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

Havadan kurtarma işlemleri şu an için durduruldu ancak kaptanın gerekli görmesi halinde yeniden başlayabilir.

İngiliz yolculardan Derek Browne "Gece boyunca deniz çok hırçındı. Gemi tüm gece sallandı. Sabah kahvaltıya indik, öğleden sonra film izleyecektik ancak birden elektrikler kesildi. Bizi helikopterle kurtardılar. Oldukça korkutucu bir deneyimdi" dedi.

Gemiden gelen görüntülerde mobilyaların savrulduğu, bazı camların kırıldığı görülüyor.

Gemi Norveç'in kuzeyindeki Tromso'dan güneyindeki Stavanger'e doğru gidiyordu.

Kurtarma çalışmalarına beş helikopter ve kurtarma gemileri katılıyor.

Hava koşullarının çok kötü olması ve 8 metreye çıkan dalgalar nedeniyle geminin filikaları da geri dönmek zorunda kaldı.

'FACİAYA RAMAK KALMIŞTI'

Olay bölgesine ilk ulaşanlardan biri olan balıkçı Jan Erik Fiskerstrand Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada "Her şey birkaç dakika içinde bir faciaya dönüşebilirdi. Motor yeniden çalıştırılıp demir atılmasa yakınlardaki kayalıklara çarpabilirlerdi" dedi.

Bölgede turist gemisi kaptanlığı yapan Olav Magne Stromsholm de VG gazetesine bölgenin bir gemi mezarlığı olduğunu söyledi.

Karaya çıkarılan yolcuların bir spor salonunda kurulan kriz merkezine götürüldüğü ve çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.

Kurtarılanlardan 17'si hastanede tedavi altına alındı.

Viking Ocean Cruises filosunda bulunan Viking Sky, ilk seferini 2017 yılında yapmıştı.

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