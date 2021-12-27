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Nostradamus’un 2022 kehanetleri ortaya çıktı

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1503 yılında dünyaya gelen Fransız kahin ve filozor Michel de Nostradame yani bilinen adıyla Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri ortaya çıktı.
Nostradamus’un 2022 kehanetleri ortaya çıktı

1503 yılında dünyaya gelen Fransız kahin ve filozor Michel de Nostradame yani bilinen adıyla Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus, 1555’te Hitler’in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve JFK’nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen ve 932 dörtlükten oluşan bir kitap yayınladı.

Belki de en şüpheci insanları bile hayrete düşürecek bu kehanetleri ise çok konuşuldu, Nostradamus’u dünyanın en ünlü kahinlerinden biri haline getirdi.

Peki Nostradamus 2022 için hangi kehanetlerde bulundu?

1- DÜNYA’YA ASTEROİD ÇARPMASI

NASA şaşkın: Küçük bir asteroid dünyaya yakın geçti! - ShiftDelete.Net

Nostradamus’un 2022 kehanetleri arasında bir asteroidin Dünya’ya çarpma tehdidi yer alıyor. Nostradamus, 2022 yılı için ‘bir ateş görüyorum ki gökten düşecek’ sözleriyle Dünya’ya bir asteroidin çarpabileceğini ön görüyor. Bilimsel olarak NASA bu olayın gerçekleşmesi için 2021 yılının daha mümkün olduğunu dile getirirken, ünlü astrolog 2022 senesini işaret etmişti.

2- ENFLASYON VE AÇLIK

Nostradamus, 2022 için küresel bir kıtlık ön görürken, bunun nedeni olarak da enflasyonu suçladı. Başarısız bir ekonomide yükselen fiyatlar konusunda uyarılarda bulundu.

Nostradamus bu durumu dizlerinde;

“ Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak

“Buğdayın fiyatı çok yüksek,

“O adam kavgaya yol açtı, Çaresizlik yemek için yoldaş” sözleriyle anlattı.

Nostradamus’un bu kehaneti ise aslında dünya için uzak değil. Siyasi istikrarsızlık, corona virüs, pandemisi ve ağır vasıta sürücülerinin yetersizliği, gıda ve benzin gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artmasıyla son aylarda, tüm dünyada enflasyon patlaması yaşanıyor.

3- GÜCÜ ELE GEÇİREN YAPAY ZEKA ROBOTLAR

Yapay zeka nedir? Yapay zekanın tarihçesi ve çeşitleri - Molatik Teknoloji

Teknoloji , yapay zeka ile her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. 450 yıl öncesinde Nostradamus yapay zeka konusunda, “Ay dolunayda yüksek dağın üzerinde, yalnız bir beyni olan yeni bilge bunu görüyor. Ölümsüz olmaya davet edilen öğrencileri tarafından. Gözler güneye. Eller göğüste, bedenler ateşte” cümlelerini kurdu. Nostradamus’un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirmeye ve yavaş yavaş dünyayı yönetmeye başlayacak.

4- KÜRESEL ISINMA

“Baş güneş parıldayarak denizi kavuracak. Karadeniz’in yaşayan balıklarının hemen hemen hepsi kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak” sözleriyle Nostradamus aslında bizlere Küresel ısınmayı o yıllarda tarif etmeye başlamış.

Karadeniz’de balıkların kaynaması pek olası olmasa da, dünyanın dört bir yanındaki türlerin neslinin tükendiğini görüyoruz. Mercan resiflerinin ölümü ve doğal yaşam alanlarının yok olmasıyla birlikte 2022, daha da fazla sayıda vahşi yaşam türünün gezegenden sonsuza dek yok olacağı yıl olabilir mi? Ünlü kahine göre cevap evet….

5- FRANSA SAVAŞI

“Mavi kafalı beyaz kafalı olacak

“böyle derecede zarar
“Fransa’nın her ikisine de iyiliği gibi.” sözleriyle, potansiyel olarak tırmanacak ve 3. Dünya Savaşı’na yol açacak bir Fransa işgalini ima ettiği belirtiliyor. Fransa’nın doğudan gelen bir tehditle işgali söz konusu olabileceği gibi, uluslararası alanda başarısızlığına veya ülkede yaşanacak bir felakete de işaret edebilir.

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