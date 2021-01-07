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Not bırakarak evden ayrılan 15 yaşındaki Ela Kılıç aranıyor.

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Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Heryerde Aranıyor.
Not bırakarak evden ayrılan 15 yaşındaki Ela Kılıç aranıyor.

Bugün Sabah Saatlerinde Not Bırakarak Evden Ayrılan 15 Yaşındaki Ela Kılıç Heryerde Aranıyor.

Genç Kızı Görenlerin En Yakın Polis Karakoluna veya Aşağıdaki Numaraya Haber Vermesi Önemle Rica Olunur

İzzet Kılıç: 0548 854 34 34

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