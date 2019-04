Notre-Dame yangını: Katedral yanmadan önceki fotoğrafta görüntülen ikili sosyal medyada aranıyor

Fotoğrafta, katedralin önünde, mutluluk içinde oynayan ve bir babayla kızı olduğu sanılan iki kişi görülüyor.

Fotoğrafı çeken 23 yaşındaki turist, Brooke Windsor, bu kareyi yangından bir saat kadar önce çektiğini söyledi.

Windsor, fotoğraftakileri bulmak için Twitter'de paylaştı ve "Twitter, eğer bir büyün varsa, bana bunları bulmamda yardımcı ol" diye yazdı.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this