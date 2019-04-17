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Notre-Dame yangını: Katedral yanmadan önceki fotoğrafta görüntülen ikili sosyal medyada aranıyor

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Paris'in başlıca tarihi eserlerinden Notre-Dame Katedrali'ne büyük hasar veren yangının çıkmasından dakikalar önce, katedralin önünde çekilen bir fotoğraftakileri bulma girişimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Notre-Dame yangını: Katedral yanmadan önceki fotoğrafta görüntülen ikili sosyal medyada aranıyor

Fotoğrafta, katedralin önünde, mutluluk içinde oynayan ve bir babayla kızı olduğu sanılan iki kişi görülüyor.

Fotoğrafı çeken 23 yaşındaki turist, Brooke Windsor, bu kareyi yangından bir saat kadar önce çektiğini söyledi.

Windsor, fotoğraftakileri bulmak için Twitter'de paylaştı ve "Twitter, eğer bir büyün varsa, bana bunları bulmamda yardımcı ol" diye yazdı.

Kaynak: BBC
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