Notre-Dame yangını: Macron'dan 'yeniden inşa edeceğiz' sözü

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Alevlerin hızla 850 yıllık yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü.

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Alevlerin hızla 850 yıllık yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü. Reuters, Paris itfaiyesinin TSİ Salı 04.00'te yangını kontrol altına almayı başardığını açıkladığını duyurdu.

Paris itfaiyesi ana yapının "kurtarıldığını" söyledi. Soğutma çalışmaları halen devam ederken katedralin içindeki sanat eserlerini kurtarmak için özel ekipler görev yapıyor.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, itfaiye yetkilileri restorasyon (yenileme) çalışmalarının yangını başlattından şüpheleniyor.

Paris Başsavcılığı, yüzlerce itfaiye erinin mücadele ettiği yangınla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Macron: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gecesi yangının devam ettiği yapının önünde basına yaptığı açıklamada "Notre-Dame bizim tarihimiz, edabiyatımız, büyük olaylarımızın, savaşlarımızın, özgürlük mücadelelerimizin yaşandığı yer" dedi:

"Notre-Dame yanıyor ve pek çok Fransızın hissettiği üzüntüyü biliyorum. Ama bu akşam umuttan da bahsetmek istiyorum.

"Gururlu olalım çünkü bu katedrali 800'den fazla yıl önce biz inşa ettik ve aradan geçen yüzyıllarda büyüttük, geliştirdik. Bu yüzden ciddi bir şekilde söylüyorum: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz."

Macron'un açıklamasının ardından Fransız milyarder Francois-Henri Pinault, Notre-Dame'ın restorasyonu için 100 milyon euro bağışlayacağını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama gönderen Gucci ve Yves Saint Laurent gibi şirketlerin bünyesinde bulunduğu Kering'in CEO'su Francois-Henri Pinault, "Notre-Dame'ı tamamen baştan inşa etmek için gerekli faaliyetlere" bağışta bulunduğunu açıkladı.

Kitle fonlama sitesi Go Fund Me'nin sözcüsü John Coventry, Reuters ajansına konuşarak Pazartesi günü Notre-Dame için para toplayan 50'den fazla kampanyanın başladığını duyurdu. Ajansa göre tarihi katedrali en çok ziyaret eden ülkelerden olan ABD'nin vatandaşları, bağış kampanyasına da en fazla ilgiyi gösterenler arasında bulunuyor.

Bazı eserler kurtarıldı

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.

Gregoire, yangın sırasında içerden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da akatardı.

Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis'in giydiği ceketin de kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde katedralin çatısından siyah dumanlar ve alevlerin yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Parisliler Seine Nehri'ne bakan yapının yanışını uzaktan, sessizce izledi. Başkentteki birçok kilisenin çanları Notre Dame için çaldı.

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Macron konuşmasını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangına ilişkin açıklamasında, "Ülkemin her vatandaşı gibi bu akşam bir parçamızın yandığını gördüğüm için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Macron, Sarı Yelekliler protestolarına son vermeye yönelik bazı önlemleri açıklayacağı konuşmayı da iptal etti.

Dünya liderleri de Fransa'ya destek mesajları paylaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Notre-Dame'ı "Avrupa ve Fransız kültürünün sembolü" olarak nitelerken, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Bu akşam kalbim Fransa halkı ve yangını söndürmek için mücadele eden görevlilerle" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa'nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır" dedi.

Vatikan ise, yangın nedeniyle "şok ve üzüntü" içinde olduklarını açıkladı.