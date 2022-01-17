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Novak Djokovic Ülkesine Döndü, Yeni Bir Tartışma Başladı

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Mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamayan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Sırbistan'a döndü. Ülkesine dönen Novak Djokovic ile ilgili bir başka tartışma konusu başladı.
Novak Djokovic Ülkesine Döndü, Yeni Bir Tartışma Başladı

Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Avustralya’da Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilen ve ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic, bugün Sırbistan'a geldi.

Melbourne’de bugün başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ilerleyen saatlerde oynaması planlanan Djokovic’in turnuvaya katılamaması 21. Grand Slam şampiyonluğunu kazanma umutlarını da sona erdirdi.

Fransa Açık Turnuvası'na da katılamayabilir

Sırp tenisçi Djokovic’in bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirilecek bir sonraki Grand Slam turnuvası Fransa Açık’a (Roland Garros) katılması da tartışma konusu oldu.

Fransa parlamentosu tarafından dün onaylanan aşı kartı yasası kapsamında, spor salonları da dahil olmak üzere halka açık yerlere girmek isteyen 16 yaşın üstündeki kişilerin aşı kartına sahip olması gerekiyor. Fransa Spor Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, profesyonel oyuncular ve seyirciler için de geçerli olan aşı kartı uygulamasında muafiyet tanınmayacağı ifade edildi. Ancak bu kuralın, Mayıs ayından önce değişebileceği de belirtildi.

Djokovic’in 11 günlük vize mücadelesi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak’ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Korona virüs protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edilmiş, vizesi geri verilmişti.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, turnuva için antrenmanlara başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen ‘vize iptali’ inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, bu durumun aşı karşıtı fikirleri cesaretlendirebileceği gerekçesiyle yetkisini kullanarak, Djokovic'in vizesini yeniden iptal etmişti.

Vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası 14 Ocak'ta Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç davanın ertelenmesine ve Djokovic'in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına ‘tedbir’ getirilmesine karar vermişti. Sırp tenisçi 15 Ocak'ta Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alınmıştı.
Dün federal mahkeme Djokovic’in itiraz başvurusunu reddederek vize iptalini onayladı. 11 günlük süren vize mücadelesini kaybeden Djokovic ve ekibi mahkeme kararından saatler sonra ülkeden ayrıldı.

Avustralya göç yasasına göre, ülkeden sınır dışı edilen 34 yaşındaki Novak Djokovic, 3 yıl boyunca Avustralya vizesi alamayacak. Ancak Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “doğru koşullar” sağlanırsa Djokovic'in ülkeye girişine izin verilebileceğini ifade etti.

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