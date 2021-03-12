  • BIST 1.557
  • Altın 415,930
  • Dolar 7,5559
  • Euro 9,0222
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Novavax aşısının ileri aşama çalışma sonuçları açıklandı

» »
Amerikan ilaç şirketi Novavax'ın geliştirdiği aşı, İngiltere'deki çalışmalarda, virüsü önlemede yüzde 96 etkili oldu. Aşının İngiltere varyantına karşı etkinliği de yüzde 86 olarak duyuruldu.
Novavax aşısının ileri aşama çalışma sonuçları açıklandı

Corona virüse karşı geliştirilen bir aşı daha onay almaya yaklaştı.

Amerikan ilaç şirketi Novavax'ın geliştirdiği aşıya ilişkin umut verici sonuçlar geldi.

İngiltere'de yürütülen ileri aşama çalışmada aşının genel etkinliği yüzde 90 olarak belirlendi.

Aşının etkinliği corona virüsün orijinal varyantında yaklaşık yüzde 96, ilk olarak İngiltere'de görülen türe karşıysa yüzde 86.

Daha önce yapılan küçük bir çalışmada, aşının, Güney Afrika varyantına karşı da yüzde 55 etkili olduğu açıklanmıştı. Ancak düşük orana rağmen, aşının ağır hastalığı ve ölümü tamamen önlediği görülmüştü.

Verilerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 22 arttı.

Novavax geniş katılımlı çalışma sonuçlarıyla birlikte, ülkelerin yetkili ilaç düzenleyici kurumlarından kullanım izni almayı umuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor, 30 hasta karın diyalizi yapıyor”11 Mart 2021 Perşembe 12:57
  • 'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor'11 Mart 2021 Perşembe 10:59
  • Aşı sonrası maske hayatımızdan çıkacak mı?11 Mart 2021 Perşembe 10:05
  • Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı10 Mart 2021 Çarşamba 23:21
  • Bacak kemiğinden çene yapıldı, kanserden kurtuldu10 Mart 2021 Çarşamba 22:41
  • AB, BioNTech-Pfizer aşısından 4 milyon ilave doz alacak10 Mart 2021 Çarşamba 22:15
  • Göz tansiyonunda erken tanı körlüğü engelliyor10 Mart 2021 Çarşamba 21:10
  • Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı10 Mart 2021 Çarşamba 19:54
  • Araştırma: İngiltere mutasyonu daha öldürücü10 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • Dr. Gürkut: “Salgını en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacı”10 Mart 2021 Çarşamba 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti