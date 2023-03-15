  • BIST 5.088,92
  • Altın 1170.025
  • Dolar 18.9742
  • Euro 20.1189
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Novo Nordisk, insülin ilaçlarının fiyatını yüzde 75’e kadar düşürecek

» »
Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, insülin ilaçlarının ABD'deki liste fiyatını yüzde 75'e kadar düşüreceğini duyurdu.
Novo Nordisk, insülin ilaçlarının fiyatını yüzde 75’e kadar düşürecek

Şirketten yapılan açıklamada, insülin ilaçlarının maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım belirlenmesi için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Novo Nordisk’in tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları için çeşitli insülin ürünlerinin ABD’deki liste fiyatlarını yüzde 75’e kadar düşüreceği kaydedildi.

NovoLog ilacının fiyatının yüzde 75, Novolin ve Levemir’in ise yüzde 65 oranında düşürüleceği belirtilen açıklamada, söz konusu değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD’li ilaç firması Eli Lilly de mart ayı başında en sık reçete edilen insülin ilaçlarının liste fiyatlarını yüzde 70 düşüreceğini açıklamıştı.

Amerikan Diyabet Derneği’nin verilerine göre, ABD’deki diyabetli 37,3 milyon kişiden yaklaşık 8,4 milyonu insülin ilacı kullanıyor.

ABD’li Eli Lilly, Danimarka’lı Novo Nordisk ve Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi ve ABD insülin pazarının yüzde 90’ını oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer, kanser ilacı üreticisi Seagen’i 43 milyar dolara satın aldı13 Mart 2023 Pazartesi 21:18
  • DSÖ: Sodyum alım miktarını azaltmanın hayat kurtarıcı etkisi bulunuyor13 Mart 2023 Pazartesi 18:36
  • Japonya'da COVID-19'a karşı maske kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor13 Mart 2023 Pazartesi 14:53
  • Yemek yemeyi hatta gülmeyi dahi zorlaştırabiliyor11 Mart 2023 Cumartesi 19:59
  • Covid-19, 3. yılında da ‘küresel acil durum’11 Mart 2023 Cumartesi 18:08
  • BM’den korkutan kolera açıklaması11 Mart 2023 Cumartesi 17:31
  • Hollanda tüm Covid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı11 Mart 2023 Cumartesi 15:10
  • Deprem anında ve sonrasında beyinde neler olur?11 Mart 2023 Cumartesi 14:33
  • ABD’de coronayla ilgili yasa tasarısı kabul edildi11 Mart 2023 Cumartesi 13:16
  • DSÖ: Sodyum alım miktarını azaltmanın hayat kurtarıcı etkisi bulunuyor10 Mart 2023 Cuma 23:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti