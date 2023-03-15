Novo Nordisk, insülin ilaçlarının fiyatını yüzde 75’e kadar düşürecek

Şirketten yapılan açıklamada, insülin ilaçlarının maliyetlerinin düşürülmesine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım belirlenmesi için çalışıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Novo Nordisk’in tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları için çeşitli insülin ürünlerinin ABD’deki liste fiyatlarını yüzde 75’e kadar düşüreceği kaydedildi.
NovoLog ilacının fiyatının yüzde 75, Novolin ve Levemir’in ise yüzde 65 oranında düşürüleceği belirtilen açıklamada, söz konusu değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe gireceği bildirildi.
ABD’li ilaç firması Eli Lilly de mart ayı başında en sık reçete edilen insülin ilaçlarının liste fiyatlarını yüzde 70 düşüreceğini açıklamıştı.
Amerikan Diyabet Derneği’nin verilerine göre, ABD’deki diyabetli 37,3 milyon kişiden yaklaşık 8,4 milyonu insülin ilacı kullanıyor.
ABD’li Eli Lilly, Danimarka’lı Novo Nordisk ve Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi ve ABD insülin pazarının yüzde 90’ını oluşturuyor.
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