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Noyanlar Construciton'da büyük soygun

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Noyanlar Construciton'da büyük soygun...
Noyanlar Construciton'da büyük soygun

Mağusa’da faaliyet gösteren Noyanlar Construction Ltd.’ye ait iş yerine girerek toplam 45 bin TL, 9 bin 600 Stg. ve 500 Euro nakit para sirkat etmekle suçlanan zanlı, dün sabah devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. “Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bodrum katından girdi, paraları götürdü…

Gamze PİR BAYKUR'un haberine göre, Meselenin tahkikat memuru, zanlının 14-15 Ağustos tarihleri arasında Noyanlar Construction Ltd.’e ait iş yerine, bodrum katında bulunan kilitli vaziyetteki kapıyı hasara uğratarak açıp içeriye girdiğini belirtti. İş yerinin kapısını hasara uğrattıktan sonra içeriye giren zanlının ofis içerisindeki çekmecede bulunan 1500 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirten tahkikat memuru, yine zanlının bodrum katında bulunan çelik kasayı anahtar ile açarak içerisinden 9 bin 600 Stg., 500 Euro ve 43 bin 500 TL nakit para ile dolap içerisinde bulunan kamera kayıt cihazını sirkat ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak bölgede yapılan kamera incelemesi sonucunda konu yere sarı bisikleti ile giden siyahi bir kişinin tespit edildiğini belirtti. Tahkikat memuru, zanlının sarı bir bisikletle dün sabah devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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