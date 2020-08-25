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Noyanlar Group, DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne destek verdi

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DAÜ tarafından başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne ülkenin önde gelen şirketlerinden Noyanlar Group of Companies de destek verdi.
Noyanlar Group, DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne destek verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen şirketlerinden Noyanlar Group of Companies de destek verdi.

“NOYANLAR’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

DAÜ ile Noyanlar Group of Companies arasında 20 Ağustos 2020 Perşembe günü, saat 10:30’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu sözleşmeye DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Noyanlar Group of Companies Satış Direktörü Zarif Noyan imza koydu. İmza Töreni’nde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Doç. Dr. İşçioğlu, “Noyanlar Group of Companies’e bu hayırsever ve erdemli davranış için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sözleşmeye imza koyan Noyanlar Group of Companies Satış Direktörü Zarif Noyan ise DAÜ’nün başlattığı yeni burs sistemine destek olarak, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verecekleri için mutluluk duyduklarını ifade etti.

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