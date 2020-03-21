Noyanlar Şirketler Grubu 175 düzensiz göçmenin konaklamalarını sağlayabiliriz

Noyanlar Şirketler Grubu Ahmet Noyan, teknelerinin alabora olması sonucu ülkemize çıkan 175 düzensiz göçmenin konaklamalarını sağlayabilecekleri açıkladı. North Cyprus UK’in haberine göre Taşlıca- Boltaşlı köyleri arasında bu sabah tekneleri alabora olması sonucu kurtarılan 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkekten oluşan toplam 175 Suriyeli düzensiz göçmene Noyanlar Şirketler Grubu kucak açtı.
Suriyeli düzensiz göçmenlere konut vermeye hazır olduklarını açıklayan Noyanlar Şirketler Grubu Direktörü Ahmet Noyan, “Bu konuya duyarsız kalamazdık” dedi.
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