  • BIST 3.358,37
  • Altın 1001.736
  • Dolar 18.213
  • Euro 18.0947
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

NSA’nın Çin Üniversitesini Siber Casusluk İçin Hedef Aldığı İddia Edildi

» »
NSA’nın Çin Üniversitesini Siber Casusluk İçin Hedef Aldığı İddia Edildi
NSA’nın Çin Üniversitesini Siber Casusluk İçin Hedef Aldığı İddia Edildi

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının, Çin’in Kuzeydoğu Politeknik Üniversitesi’nden bilimsel ve teknolojik bilgi sızdırmak amacıyla örgütlü siber casusluk faaliyetinde bulunduğu öne sürüldü.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Yanıt Merkezinin (CNCERT) bugün yayımladığı rapora göre, üniversitenin bilgisayar ağında yapılan incelemelerde, NSA’in siber casusluk birimine ait olduğu iddia edilen Truva atı yazılımları bulundu.

Üniversite, 22 Haziran’da yaptığı açıklamada, e-posta sisteminde “oltalama postası” adı verilen, araştırma makalesi, akademik davetiye veya yurt dışında eğitim tanıtımı görüntüsü altında üniversite hocalarının ve öğrencilerin kişisel bilgilerini, veri sistemlerine giriş için kullandıkları şifreleri ele geçirmeyi hedefleyen sahte mesajlar bulunduğunu bildirmişti.

CNCERT teknik ekibinin Avrupalı ve Güney Asyalı ortaklarıyla birlikte yaptığı incelemelerde, üniversitenin ağına yönelik saldırılar sırasında, 40’tan fazla siber saldırı aracının kullanıldığının tespit edildiği, ağda bulunan Truva atı yazılımlarının NSA’nın Enformasyon Dairesi’ne bağlı Veri Keşif Bürosu’nun Özel Erişim Operasyonu Ofisi’ne (TAO) ait olduğu ileri sürüldü.

Merkez, söz konusu kötü amaçlı yazılımların, ana ağ donanım konfigürasyonları, ağ yönetim ve operasyon verileri ile temel teknolojik bilgileri sızdırmayı amaçladığını iddia etti.
CNCERT ile internet güvenliği şirketi 360 tarafından yürütülen soruşturmada, “shotXXXX” adı verilen siber casusluk operasyonunun, NSA’nın TAO’dan sorumlu Siber Güvenlik Direktörü Robert Joyce’un komutasında yönetildiği, ABD’den 13 kişinin saldırıyla doğrudan bağlantılı olduğu iddia edildi.

Öte yandan saldırılara elverişli ortamın sağlanması için paravan şirket aracılığıyla NSA ve ABD’li telekom operatörleri arasında 170 elektronik protokol ve 60 sözleşme yapıldığı, büyük bölümü Japonya ve Güney Kore gibi Çin’e coğrafi olarak yakın 17 ayrı ülkedeki 54 atlatıcı ve vekil sunucunun kullanıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, soruşturmanın söz konusu siber casusluk girişiminin NSA’nın Çin’deki binlerce benzer girişimden biri olduğunu da ortaya çıkardığı, konuyla ilgili detayların ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
Çin’in Şian şehrindeki Kuzeydoğu Politeknik Üniversitesi, havacılık, uzay, deniz teknolojisi alanındaki eğitim ve araştırma programlarıyla biliniyor.

İddianın, Çin’in “Siber Güvenlik Haftası” olarak kutladığı haftada ifşa edilmesi dikkati çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışına onay verdi03 Eylül 2022 Cumartesi 10:17
  • Biden, ara seçimler yaklaşırken söylemini sertleştiriyor: 'Trump ve destekçileri demokrasi için bir tehdit'02 Eylül 2022 Cuma 09:22
  • Mississippi'de su krizi: "Duş alırken ağzınızı kapatın"02 Eylül 2022 Cuma 09:07
  • ABD'de ortalama yaşam süresi düştü01 Eylül 2022 Perşembe 13:45
  • FBI evini basmıştı: Trump’ın o kapağı sakladığı ortaya çıktı31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:43
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizine ilişkin açıklama31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:35
  • Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:53
  • Washington Post: İran, Ukrayna savaşı için Rusya’ya SİHA sattı30 Ağustos 2022 Salı 17:50
  • Trump’ın Macron dosyası ifşa oldu: ‘Seks hayatına kadar bilgim var’30 Ağustos 2022 Salı 16:40
  • ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar negatife döndü30 Ağustos 2022 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti