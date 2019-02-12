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N’Talks Serisinin İkinci Konuğu Lube Ayar

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Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Dream Sales Machine Nicosia/ N’Talks serisinin ikinci konuğu Lube Ayar, “Kadın Futbol Severse” başlığıyla futbola kadın bakış açısını tartışıyor
N’Talks Serisinin İkinci Konuğu Lube Ayar

16 Şubat 2019 Cumartesi günü 15:00-16:00 saatleri arasında Bandabuliya Sahnesinde gerçekleştirilecek olan N’Talk etkinliğinde Gazeteci - Yazar Lube Ayar, kadınların futbolla ilişkisini ve futbola kadın bakış açısını ele alacak. Bir Fenerbahçe tutkunu olan Lube Ayar, “Ne Şikesi, Memleket Elden Gidiyor” kitabının da yazarı.

 

Konularında uzman ve hikâyesi olan konukların 1 saat boyunca izleyicilere ilginç ve paylaşıma dayalı buluşmaları olarak planlanan Dream Sales Machine Nicosia/ N’talks serisi, Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

 

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğin davetiyeleri dsmticket.com adresinden temin edilebilir.

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